3月21日、朝の情報番組『朝だ！ 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。司会を務める藤木直人は、子どもの行事を欠席したことを明かし、SNSで議論が交わされている。

番組冒頭、20日の春分の日から3連休になり、桜の花が咲き始めた季節の話題になった。

「藤木さんは『私ごとなんですけど、今日は真ん中の子の卒業式なんです』と、子どもの卒業式だったことを告白。勝俣州和さんは『桜も咲いて、天気もよくて……おめでとうございます』と絶好の卒業式日和であると話し、共演者からも口々に祝われました。

ただ、藤木さんは『式には参加しませんけど』と笑顔を浮かべながら、生放送の番組と重なって欠席したことを打ち明けたのです」（スポーツ紙記者）

藤木は2005年に一般女性と結婚し、2006年に第1子、2010年に第2子、2016年に第3子が生まれ、3児の父でもある。そんな父親の顔がうかがえ、放送後のXでは

《藤木さんのお子さん卒業式なのね、おめでとうございます》

といった、子どもの門出を祝う声も少なくない。一方で、

《繰り返す番組より、一度の卒業式だわ》

《藤木さんは卒業式行けば良かったのに》

など、卒業式を欠席したことを心配する声も見受けられ、議論が交わされている。

「2025年4月から『旅サラダ』の総合司会を務める藤木さんですが、番組は同じく司会の松下奈緒さんと2人で進行しています。また、生放送とはいえ、事前に収録した国内外のロケ映像を見ながら、スタジオメンバーがトークを展開する番組構成もあり、子どもの行事を優先してもよかったのではないかと考える人もいたのでしょう。

とくに、卒業式は、親子双方にとって、特別なイベントですから、なおさら気遣われたのかもしれませんね」（芸能記者）

藤木の卒業式への参加が注目を集めたのは、昨今の芸能界で子を持つタレントの事情も起因しているようだ。

「若槻千夏さんは、2025年3月にレギュラー出演する番組『ラヴィット！』（TBS系）を娘の卒業式に参加するため欠席し、同年4月にハライチの澤部佑さんも息子の入学式に参加してMCを務める『ぽかぽか』（フジテレビ系）の放送に遅刻しました。

直近でも、3月20日にジャングルポケットの太田博久さんと妻の近藤千尋さんが、娘の卒園式のため『ラヴィット！』を欠席するなど、生放送のレギュラー番組より、プライベートを優先する “家庭ファースト” の流れが続いており、SNSでも理解を示す声が増えています。

とはいえ、仕事に穴を開けない藤木さんの姿勢を評価する向きもあり、生放送の仕事と子どもの学校行事の “優先度” に意見が分かれているようです」（同）

春は卒業式や入学式など学校行事が増える時期。藤木がわが子の門出に立ち会える機会が増えることを期待したい