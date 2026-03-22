カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。第7エンド（E）終了時にコンシードで負けを認めたロコだったが、規定により認められない珍事が発生。続行となった第8Eのスキップ藤澤五月のショットに、海外からも熱視線が注がれた。

第7E終了時点で3-10となり、ロコはコンシードで負けを認めた……はずだったが、決勝トーナメントは最低8E消化する必要があり、コンシードが認められないという大珍事が発生した。

藤澤らは大爆笑。既に一度負けを認めているため、続行となった第8Eは点を取りにいかず。藤澤は相手への敬意を込め、ローリングしながらラストショットを投じる「スピナラマ」のパフォーマンスも披露し、会場から大声援を浴びた。

世界カーリング連盟はインスタグラムで「なんて清々しいんだ！」とし、藤澤の最終投の動画を投稿。海外ファンからは様々な声が上がった。

「日本、最高！！ 勝っても負けても、品格がある！」

「本当に楽しいものを見た（笑）彼女もう少しでショットを決めるところだったわね」

「なんて楽しい結末！ 負けても笑顔でいられるなんて素敵！」

「素晴らしいスポーツマンシップ」

「フジサワのチームはまさに芸術だ！！ このスポーツを心から楽しんでいて、もっと応援されるべきだ！」

「彼女たちのことを好きにならないなんて無理。本当に素晴らしいスポーツマンシップだ」

ロコ・ソラーレは悲願の世界一には届かなかったものの、銅メダルを目指して22日（日本時間23日）の3位決定戦でスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）