気になるあの人を振り向かせるために使える高等な恋愛テクニックとは？【心理学の話】

気になるあの人を振り向かせるために使える高等な恋愛テクニック

好意度の最高値を狙うじらしテクニック活用術

素敵だなと思っている相手に気持ちを伝えるために、その人をほめたたえることは恋愛の正攻法です。ほめられるのは誰にとってもうれしいことであり、評価してくれているという安心感はあなたへの好意にもつながります。

しかし、相手によってはこうした正面からのアプローチが響かない場合があります。そんなときに効果的なのは、ダメ出しして相手を落ち込ませてからほめて持ち上げるという心理テクニックです。

例えば、「今日の服のコーディネートはイマイチじゃない？」などとダメ出ししてから、「でも、いつも誰よりもおしゃれだなと思っているんだよ」と称賛するという作戦です。これは、アメリカの社会心理学者アロンソンとリンダーによる「好意の獲得・損失効果」の実験で証明されました。

実験は、被験者の女性とサクラを一対一で会話させ、女性に対して、①ほめてからダメ出し、②ダメ出ししてほめる、③ほめ続ける、④ダメ出しし続ける、の４パターンで検証しました。

その結果、女性のサクラへの好意度がもっとも高まったのは②で、次いで③、④、①という順でした。がっかりさせたあとに投げかける気持ちアップのひと言は、あなたを印象づける最強のスパイスとなるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』