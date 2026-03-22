【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『柔軟なキャラクターになっていきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
新しい考え方をしていきます。これまでなら受け入れなかったことを受け入れて、柔軟な自分を見せていくでしょう。周囲の人達に合わせるために自分が力を注ぐものの数を減らしていきます。余白を作りたくなるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手や状況の手強さみたいなものを感じます。平気なふりをしてしまうと、余計に事態が厳しくなってしまうようです。真剣に向き合っている様子を見せましょう。シングルの方は、多くの人からスター的扱いをされている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の人生の状況に少し不満を感じてしまいます。
｜時期｜
3月23日 去る人がいる ／ 3月29日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
川のある所
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞