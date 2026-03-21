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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月21日は、電動によるネジ送りだけでなく、手動による仕上げ締めを1台で完結できる、パナソニック（Panasonic）の充電ミニドライバー「EZ7412S-R」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

パナソニック(Panasonic) USB充電ミニドライバー 3.7V ミニック miniQu 内蔵電池 850mAh 本体・USB充電ケーブル・ビット5本セット EZ7412S-R レッド 6,155円 （29% %オフ） Amazonで見る PR PR

どこでもドライバー！ 手のひらサイズで現場の効率を最大化するパナソニックの充電式ミニドライバーが29％オフに！

手のひらサイズで電動＋手動のハイブリッド操作を実現したパナソニック（Panasonic）の充電ミニドライバー「EZ7412S-R」が、現在、Amazonで29%オフに！

コンパクト設計と最適トルク制御が魅力。電動時は小ネジ締めに適した1N・m／230回転/分になっており、樹脂部材の破損リスクを低減。スイッチプレートや端子台など繊細な部材にも対応できます。

内蔵リチウムイオン電池（3.7V・850mAh）により、フル充電でM3×5mmなら約620本、M6×10mmなら約540本と十分な作業量を確保。約25〜45分の高速充電にも対応し、使いやすさもバツグンです。

電動と手締めのハイブリッドで、精度と作業性を両立！

電動によるネジ送りだけでなく、手動による仕上げ締めを1台で完結できる点も◎。手締め時は最大8.0N・mの耐久トルクに対応し、最終的な締め込み精度を担保できます。

プラスして、ブレーキ機能により停止時のオーバーランを抑制し、作業精度を担保。過充電・過放電・過電流の3種保護機能を搭載し、安全面にも対応しています。

エラストマーグリップによる高い操作性、LEDライト搭載による暗所対応、USB充電（microUSB B）による汎用性も評価ポイント。ビット5本（プラス4本・マイナス1本）付属で、すぐに使いこなせますよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月21日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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