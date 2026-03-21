タレントの堀ちえみ（59）が、現在の体調について明かした。

【映像】堀ちえみ、リハビリ中の様子

2019年2月に更新したブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除したことや、太ももの組織を取り再建手術したことをつづっていた堀。その後はリハビリに励み、2024年2月に舌がんの完治を報告した。

2026年3月13日のブログでは、「ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」と、腰の痛みについて告白。針治療を受けた結果、痛みが和らいだことを伝えていた。

快方に向かっている腰の状態を明かす

19日は「3時のおやつ。おなかいっぱいのはずなのに、キャロットケーキすんなり入った 腰の痛みからも解放されて、家の中でも以前より随分と体も軽く動けるようになったのでね！長く気になっていた、クローゼットの整理もできたりと、うれしかったなぁ。ただ 爆弾は抱えたままです。また同じ状態になることは、目に見えていたりもするらしい。そりゃそうだ。治ったわけではないですからね」と、快方に向かっている腰の状態を明かしている。

この投稿に「痛みがあるとメンタルにきますよねー」「無理しない程度に動かして下さい」など、さまざまなコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）