「Mステ」DREAM LIVE、第2弾出演アーティスト20組解禁 キンプリ・BE:FIRST・NiziUら
【モデルプレス＝2026/03/21】4月3日放送の『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（よる6時30分〜／テレビ朝日系）より、第2弾出演アーティストが解禁された。
【写真】高橋海人撮影？永瀬廉の“彼氏感”ショット
4月3日の放送では、東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを届ける。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。
第2弾解禁では、King ＆ Prince、BE:FIRSTをはじめ、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）らの出演を発表。新たに20組のアーティストが生パフォーマンスを披露することになった。今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。（modelpress編集部）
※五十音順、★は解禁済みアーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
★EXILE
CUTIE STREET
King ＆ Prince
コブクロ
★サカナクション
STARGLOW
Juice=Juice
ZORN × 後藤真希
★timeless
DA PUMP
DISH//
NiziU
BE:FIRST
ピコ太郎
FANTASTICS
50TA（狩野英孝）
MAZZEL
増田貴久
★松平 健
森高千里
森山直太朗
LiSA
【Not Sponsored 記事】
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◆「Mステ」SP、第2弾出演アーティスト解禁
4月3日の放送では、東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを届ける。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。
◆出演者
※五十音順、★は解禁済みアーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
★EXILE
CUTIE STREET
King ＆ Prince
コブクロ
★サカナクション
STARGLOW
Juice=Juice
ZORN × 後藤真希
★timeless
DA PUMP
DISH//
NiziU
BE:FIRST
ピコ太郎
FANTASTICS
50TA（狩野英孝）
MAZZEL
増田貴久
★松平 健
森高千里
森山直太朗
LiSA
【Not Sponsored 記事】