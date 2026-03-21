ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）が２０日、山梨・甲府市内の駐車場で、自ら手がけるバウムクーヘン専門店「クーヘンＳＡＩＴＯ」の出店販売を実施した。

昨年４月から全国で続けており、この日は商品にもプリントされている自身を模したキャラクター入りＴシャツに、持ちギャグが英語で書かれた帽子姿。開店すると客１０人程度が並び始め、その後もぽつぽつ。１３日の初公判から係争中だが、一切笑顔を見せなかった法廷から一転、明るく接客した。

客足は断続的に続き、約６時間にわたって販売。気さくに写真撮影に応じて「はぁ〜い！」を全力披露し、周辺に声を響かせた。

３連休初日とあって大渋滞に巻き込まれ、開店が１時間遅れるハプニングもあり、デイリースポーツなどの直撃に「お待たせしてしまって本当にすみません！遠くまでわざわざありがとうございます。広めてください」と対応。裁判中だけに「取材だけはお答えできないんです…。それだけはすみません」と手を合わせた。

同所では２２日まで出店する。