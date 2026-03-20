3月19日、元モーニング娘。の辻希美が、オフィシャルブログで長男の青空（せいあ）さんの中学校の卒業式に参加したと明かした。辻の夫で俳優の杉浦太陽もブログとInstagramで同様の報告を行っている。

「辻さんは“青空の中学校の3年間は本当にあっという間でした”、“ついこの間入学したと思ったのにもう卒業式?と言う気持ちです”と母親としての感慨を記し、杉浦さんも“幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました”と感動した様子でした。それぞれのSNSには親子3人の3ショットもアップされています」（スポーツ紙記者）

親子3ショットからは仲むつまじい様子がうかがえるものの、辻は長男の反抗期に手を焼かされる経験もしている。

「辻さんは2024年4月27日深夜放送の『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）で長男の反抗期にまつわるエピソードを披露し、長男が開けた壁の穴の写真を公開しました。さらに、放送時点では長男からLINEをブロックされているとも話していました。年ごろの子どもには“あるある”の話ですが、背景には辻さんが日常生活をYouTubeチャンネルやSNS上で発信しているため、そのストレスもあるのではと取りざたされました」（同前）

X上でもかねてより、

《ママタレでやってるから子育てトークもあるんだろうけど、多感な時期の子の家での様子、親が世界中に発信したら余計溝出来るよな》

《井戸端会議ですらネタにされるの嫌だった自分の子供の頃を思うと、世界に向けて井戸端会議は壁に穴もあけたくなるのわかる》

といった声が聞かれた。

辻は2025年8月に、第5子となる女児を出産。長女の希空（のあ）は2024年11月にInstagramアカウントを開設し、顔出しでインフルエンサーとして活躍中だ。

「希空さんは、2024年12月にインターネットで配信された恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』（ABEMA）に出演するなど、メディア露出に積極的です。一方、長男はあくまでも一般人。高校生でも“多感な時期”ですから、やはりプライバシーをあれこれ発信されるのは望まないようにも思えますね」（同前）

人気夫婦の子どもとして、世間の関心が高いのは確かだが……。