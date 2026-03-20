週末ランチ、迷っていませんか？ そんなときに頼りになるのが、手軽にできるパスタメニューです。今回は、SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone_mama）に、「和風シーフードパスタ」のつくり方を教えてもらいました。満足感たっぷりのひと皿です！

フライパンひとつで簡単！うま味たっぷりの和風シーフードパスタ

今回は、魚介のうま味と和風の味つけがあとを引く「和風シーフードパスタ」を紹介します。

【写真】パスタを入れる

手軽につくれるのに満足感があり、週末ランチにもぴったりのひと皿。特別な材料がなくてもサッとつくれるので、ぜひ気軽に試してみてください！

●和風シーフードパスタ

【材料（2人分）】

スパゲッティ 400g

むきアサリ（冷凍） 140g

むきエビ（冷凍） 120g

シメジ 80g

ニンニク 2かけ

オリーブオイル 大さじ1

A［めんつゆ大さじ2 のりのつくだ煮大さじ1 白だし大さじ1と1／2 バター10g］

ゆで汁 40mL（おたまの8割くらいの分量です）

カイワレ、いりゴマ（白）、刻みのり 各適量（お好みで）



【つくり方】

（1） スパゲッティは、塩を加えたたっぷりの熱湯で、表示時間より1分短めにゆでる（目安は水3Lに対して塩大さじ1。塩分濃度0.5％が理想ですが、できる範囲でOK）。

（2） フライパンにオリーブ油と刻んだニンニクを入れ、弱火で熱し、香りが立つまで加熱する。

（3） （2）にアサリとエビを加えて加熱し、火がとおってきたら、シメジをほぐしながら加えて炒める。しんなりしてきたらAを加え、全体にからめる。

（4） （1）のスパゲッティがゆで上がったら（3）に加え、ゆで汁を加えて炒めながら味をなじませる。塩で味をととのえて器に盛り、好みでカイワレやいりゴマ、刻みのりをトッピングする。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

家族が「また食べたい！」とリクエスト。わが家の定番パスタに

今回紹介した「和風シーフードパスタ」は、わが家の週末ランチの定番メニュー。パスタ率が高めななかでも、家族みんなが「また食べたい！」とリクエストしてくれるひと皿です。

じつはこのレシピ、あるパスタチェーンの味を再現しようと思ったことがきっかけでした。「家でもあの味が食べられたらいいな」とつくりはじめたのですが…正直、再現にはまったくならず（笑）。

けれど、その過程で生まれたこの味が想像以上においしくて。魚介のうま味と和風の味つけがちょうどよくまとまり、家族からも大好評。それ以来、何度も食卓に登場するようになり、いまではすっかりわが家の定番に。

再現しようとしてうまくいかなかったはずなのに、結果的に「これがいい」と思えるオリジナルレシピに。ちょっとした失敗から生まれた、わが家の自信作です。