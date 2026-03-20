杉浦太陽＆辻希美夫婦、長男・青空（せいあ）くんの卒業式へ「全員顔小さい」「成長感じる」親子ショットが話題
【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の杉浦太陽が3月19日、自身のInstagramを更新。長男・青空（せいあ）君の卒業式のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳5児のパパタレ、長男の卒業式へ「顔小さい」親子ショット公開
杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした 幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました」とつづり、写真を投稿。妻でタレントの辻希美との3ショットを公開している。「中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張ったね 卒業おめでとう 高校生活も楽しめ〜」とエールを送った。
また、辻も自身のブログにて「青空の中学校の3年間は本当にあっという間でした」と卒業式について報告。「はぁ〜青空が高校生かぁ… この間産んだと思ったのに 本当に子どもの成長は早いですね」と、成長に驚きを隠せない様子を投稿している。
この投稿は「全員顔小さい」「成長感じる」「おめでとうございます」「めちゃくちゃ大きくなってる」「成長を感じますね」「素敵なファミリー」「美しいパパとママ」などと注目を集めている。杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆杉浦太陽、長男・青空（せいあ）君の卒業式ショット公開
杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした 幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました」とつづり、写真を投稿。妻でタレントの辻希美との3ショットを公開している。「中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張ったね 卒業おめでとう 高校生活も楽しめ〜」とエールを送った。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿は「全員顔小さい」「成長感じる」「おめでとうございます」「めちゃくちゃ大きくなってる」「成長を感じますね」「素敵なファミリー」「美しいパパとママ」などと注目を集めている。杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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