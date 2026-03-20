3月20日 発表

3月20日、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」のキャラクター・トニートニー・チョッパーが、国境なき医師団（MSF）の公認サポーターに就任したことが発表された。あわせて、尾田氏による描き下ろしイラストが公開されたほか、コラボ特設サイトがオープンした。

チョッパーの夢は「万能薬になること。なんでも治せる医者になること」。「麦わらの一味」の船医・医者として、冒険と戦いのなかで、けがや病気に苦しむ人を分け隔てなく助けようとするチョッパーの姿は世界中の読者たち、視聴者たちの心を動かしてきた。

一方、国境なき医師団は紛争地や自然災害の被災地、医療が届かない場所で緊急医療を提供する、国際的な医療・人道援助団体。70を超える国と地域で、独立・中立・公平の原則のもと、人種や宗教、国籍、政治的立場に関わらず危機に直面する人びとの命を守る活動を行なっている。

チョッパーはそんな国境なき医師団の使命、価値観を体現するかのような存在であり、姿勢や考え方の重なりから今回の取り組みに至ったという。なお、本取り組みは国境なき医師団の医療・人道援助活動への理解と関心を広げることを目的とした活動となる。

描き下ろしイラストはロゴ入りのTシャツを着用し、聴診器を首から下げ、国境なき医師団の旗を掲げながら走るチョッパーのもの。パンパンの緊急医療用バックパックは実際に国境なき医師団にて採用されているものをモデルにしており、走るチョッパーの様子は医療が届かない人びとのもとへ駆けつけるという国境なき医師団の精神を表すロゴマーク「ランニングパーソン」とのシンパシーが感じられる。

現在、国境なき医師団の活動をチョッパーと一緒に知ることができるブックレットが制作中。今後特設サイトにて閲覧可能になるほか、冊子は国境なき医師団の各種講演や広報イベントにて配布される予定。また、チョッパーが現代の私たちが暮らす日常世界で生活する様子を描いた「CHOPPER's」にて、国境なき医師団の活動が紹介される。国境なき医師団の活動を支援するチャリティ販売用のオリジナルグッズ制作も予定されており、詳細は後日コラボ特設サイトやCHOPPER'sのSNSで発表される。

国境なき医師団 インターナショナル会長 ジャビド・アブデルモネイム医師のコメント

親愛なるチョッパー、世界でたくさんの人の命を守るために国境なき医師団の仲間になってくれてありがとう！医療が必要な人を人種や国籍にかかわらず助ける信念は、チョッパーと国境なき医師団で共通するものです。これから国境なき医師団の活動地を訪れ、君の目で見たことを多くの人に伝えてください。国境なき医師団にはたくさんの仲間が必要です。チョッパーを通して、国境なき医師団の仲間が世界中で増えることを願っています。

ONE PIECE メディア 担当編集長 中野博之氏のコメント

「麦わらの一味」船医・チョッパーが、世界で活躍する機会をいただきましたこと、大変嬉しく思っております。彼は「ヒトヒトの実」を食べて人間の能力を得た、もともとはトナカイです。それでも、人間・動物・敵味方すら関係なくすべての傷ついた・病気になった方を治そうと奮闘します。そんな彼が、人種や宗教を越え世界各地の最前線で医療活動を行う国境なき医師団のサポーターとなることは、本当に適任だと思います。応援どうぞよろしくお願いします。チョッパー、就任おめでとう！あれ、ちょっと嬉しそう？

アニメ 声の出演 チョッパー役 大谷育江さんのコメント

チョッパー、国境なき医師団公認サポーター就任おめでとうございます！麦わらの一味の船医であるチョッパーが、国境なき医師団の活動を応援していくことになって嬉しいです。今年はチョッパーの年なので、実写版とアニメも見てくださいね！

作家 ・クリエイター いとうせいこう氏のコメント

国境なき医師団に素晴らしい助っ人が現れたことをうれしく思います。僕は2016年から国境なき医師団の活動を取材し、これまで8つの国あるいは地域を訪れ、そこで見聞きしたことを本としてまとめてきました。ますます混迷を深めるこの世界の中で、医療・人道という軸で集まる人びとの活動を、僕もチョッパーともども今後も見つめていきたいと思います。

(C)Eiichiro Oda / Shueisha (C)CHOPPERʼs Friends

(C)MSF