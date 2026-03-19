¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤´À®Ìó¤Ç¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤´À®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
① ¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ 100Ëü·ï¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤´¤Û¤¦¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2026/3/31¤Þ¤Ç¡Ë
¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Ç¤Ï¡¢100Ëü·ï¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤´¤Û¤¦¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´À®Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥íー¥½¥ó¡Ú¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¡Û¿¹±ÊÀ½²Û¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü 1¸ÄÌµÎÁ·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´À®Ìó¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥ì¥³¥ë¥È¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¥Û¥ï¥¤¥ÈRSY-2¡ÊW¡Ë¡×¡¢30Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡ÖPETKISS»Ø¥µ¥Ã¥¯»õ¤ß¤¬¤¥·ー¥ÈÌµ¹áÎÁ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
②¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê´ü´Ö2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý·ÐÍ³¤Ç¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤
¤´À®Ìó¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ú¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¯¤ª¼Ì¿¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ä°¦¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾ò·ïÅù¡¢É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ã°å»Õ´Æ½¤¡Û¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤«Çº¤Þ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Î½Ã°å»Õ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤äÀ³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ë
Êä½þ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼À´µ¤ÎÂ¿¤¤ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×À
»ô°é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1ÅÙ¤âÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é°À¼ðáç¡Ê¥¬¥ó¡Ë¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÊä½þ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼À´µ¤ÎÂ¿¤¤ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÂµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¤¹¡£
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÀÅ©¤äÎÅË¡¿©¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Õµ¡Ç½¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤òÀ¸³¶¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆËèÇ¯ÊÑ¤ï¤é¤ºÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊÝ¸±¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç¼ï¤´¤È¤Î¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¼ï¤´¤È¤Ë(ÀèÅ·ÅªÍ×°ø¤Ê¤É)¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ä¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î½ã·ì¼ï¤Ï¡¢Ç¢ÀÐ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥·¥å¥¦»À¥«¥ë¥·¥¦¥à·ë¾½¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢°¦Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÆÊÝ¸±¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤ÊÝ¸±¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ÇÎÅ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¤òÉý¹¤¯Êä½þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×ÊÝ¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¤Ë¿½¹þ¤ß¸å¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Êä½þ¤¬»Ï¤Þ¤ë
°ìÈÌÅª¤ËÊÝ¸±¤Ë¿½¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÊä½þ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÏÊä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÊÝ¸±¤Ë¿½¹þ¤à¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Êä½þ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÊÝ¸±¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿½¹þ¤ß¤«¤éÊä½þ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÊä½þ¤µ¤ì¤ë
»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âç¤¤Ê°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Ã°å»Õ¤Ï¡É·Ð²á´Ñ»¡¡É¤È¤·¤ÆÍÍ»Ò¸«¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ï¼£ÎÅ¤è¤ê¤â¸¡ºº¤ÎÊý¤¬ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤À¤±¤ÎÄÌ±¡¤À¤È¤·¤Æ¤âÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Î°åÌôÉÊ¤¬Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
½Ã°åÎÅ¤Ç»È¤¦°åÌôÉÊ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¤°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤ÈÂçÊÑ¹â³Û¤Ç³¤³°¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ëÊý¤¬°Â²Á¤Ê°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³¤³°°åÌôÉÊ¤¬Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤ÇÊÝ¸±¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊÝ¸±¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤òÁª¤ÖºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¨Êç½¸ÂåÍýÅ¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Í¥¹¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡°ú¼õÊÝ¸±²ñ¼Ò¡§¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ÂåÍýÅ¹¤ÏÊÝ¸±·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇÞ²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬°ú¼õ¤±¤Î¾µÂú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
MS2731-01(26.02)