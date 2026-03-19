【AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳】 6月5日 発売 価格：3,300円

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KADOKAWAは、「AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳」を6月5日に発売する。価格は3,300円。

本書は、AKB48 16期生で、今年デビュー10周年となる長友彩海さんの1st写真集。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。

撮影地は、彼女が初めて訪れたインドネシア・バリ島。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。

先行カットでは、本人の指定ペンライトカラーの1色である水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子や、同じくペンライトカラーの黄色の水着姿、さらには真っ赤なビキニ、淡い水色のランジェリー、そして黒のランジェリーを身にまとうなど「大人全開」なスタイルも公開している。

【長友彩海さんのコメント】

密かに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とても嬉しいです！

今回はバリ島の綺麗なビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！

初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！

ぜひ多くの方に手に取っていただきき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！

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生写真1枚付き ※特典はなくなり次第終了となります。

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開催日時：6月7日

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開催日時：7月12日

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開催日時：6月5日～6月14日

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開催日時：6月5日～7月12日

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開催日時：6月5日～6月21日

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（C）KADOKAWA （C）DH PHOTO：下田直樹