【グラビア】AKB48・長友彩海さんのデビュー10周年を記念した1st写真集「予定外の瞳」が6月5日に発売！
【拡大画像へ】
KADOKAWAは、「AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳」を6月5日に発売する。価格は3,300円。
本書は、AKB48 16期生で、今年デビュー10周年となる長友彩海さんの1st写真集。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。
撮影地は、彼女が初めて訪れたインドネシア・バリ島。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行した。
先行カットでは、本人の指定ペンライトカラーの1色である水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子や、同じくペンライトカラーの黄色の水着姿、さらには真っ赤なビキニ、淡い水色のランジェリー、そして黒のランジェリーを身にまとうなど「大人全開」なスタイルも公開している。【長友彩海さんのコメント】
密かに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とても嬉しいです！
今回はバリ島の綺麗なビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！
初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！
ぜひ多くの方に手に取っていただきき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！
セブンネットショッピング版 書影
HMV&BOOKS online版 書影
限定特典情報
生写真1枚付き ※特典はなくなり次第終了となります。
Amazon.co.jp 限定特典
セブンネットショッピング限定特典
楽天ブックス限定特典
HMV＆BOOKS online限定特典
TSUTAYA EBISUBASHI限定特典
ジュンク堂書店 名古屋店限定特典
SHOWROOM限定特典
お渡し会情報
HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典
開催日時：6月7日
□詳細ページ【HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典】
生写真4種類
ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会
開催日時：7月12日
□詳細ページ
生写真4種類
パネル展情報
HMV＆BOOKS SHIBUYA パネル展
開催日時：6月5日～6月14日
□詳細ページ
ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展
開催日時：6月5日～7月12日
□詳細ページ
ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展
開催日時：6月5日～6月21日
□詳細ページ
（C）KADOKAWA （C）DH PHOTO：下田直樹