バーガーキング、国内352店舗に到達　新たに4店舗オープン

先日11店舗を新規オープンして話題になった「バーガーキング」。株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3〜4月に東京都、埼玉県、愛知県、岐阜県でさらに4店舗を新規オープンすると発表した。これにより、国内のバーガーキング店舗数は352店舗に達した。

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今回オープンするのは、東京都板橋区「バーガーキング 高島平店」、埼玉県さいたま市「バーガーキング イオンタウン東浦和店」、愛知県岡崎市「バーガーキング MEGAドン・キホーテUNY矢作店」、岐阜県本巣市「バーガーキング モレラ岐阜店」。

内観写真（画像はイメージ）

2026年は積極的な新規出店を計画・実施しており、未進出エリアへの展開も予定している。バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指している。今回も、ロードサイドやショッピングモール内に出店することで、通勤・通学客や買い物客の利用が見込めるとしている。

店舗デザインは、直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをイメージしたレッド、オレンジ、ブラウン、グリーン、イエローのブランドカラーを用いており、伝統的でアイコニックなフォントを組み合わせることでおいしそうな印象を演出している。さらに、ユニークな手書き風のイラストを加えることで、エネルギーやユーモアを感じられる店舗デザインとなっている。