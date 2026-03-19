『ノノガ』セミファイナリスト、Be Girls・SAYAKAソロデビュー！MVはインドネシア・バリ島で撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6人組ガールズグループBe Girls（ビーガールズ）のメインボーカルとして活動するSAYAKAが、ソロデビュー曲であるデジタルシングル「7 years」を3月20日にリリースする。

■“7年間の記憶”をテーマにした楽曲

本作の制作を共にしたのは、BOYNEXTDOOR、m-flo、eill など、ジャンルを越えて多くのアーティストの楽曲に作曲で携わってきたプロデューサーチームNOIZEWAVE。K-POPとJ-POPの両シーンで評価される彼らのサウンドメイクと、SAYAKAの繊細な感情表現が融合し、“7年間の記憶”をテーマにしたエモーショナルな一曲が完成した。

楽曲の軸となるのはアコースティックギターを中心としたミニマルなアレンジ。余計な装飾を排したサウンドのなかで、SAYAKAの透明感のある歌声が、まるで心の奥に残った言葉をそっと拾い上げるように響く。

静かな強さと繊細な感情が交差する「7 years」は、過去の記憶や想いを抱えながらも、新しい一歩を踏み出そうとする人の心に寄り添う楽曲となっている。

3月20日21時には、インドネシア・バリ島で撮影されたMVを公開予定。

美しい海と豊かな自然を舞台に、変わらない日々のなかに確かに存在していた幸せな時間と、その記憶に静かに別れを告げながら前へ進んでいく姿を描いている。

楽曲「7 years」の歌詞と呼応するストーリーラインのなかで、時間の流れとともに移り変わっていく感情や、過去と向き合いながら未来へ歩み出すSAYAKAの姿にも注目しよう。

メイン：「7 years」ジャケット写真

■リリース情報

2026.03.20 ON SALE

SAYAKA

DIGITAL シングル「7 years」

2026.05.19 ON SALE

Be Girls

SINGLE「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」

■関連リンク

SAYAKA OFFICIAL SNS

YouTube

Instagram

https://www.instagram.com/sayakafuruhashi

TikTok

X

https://x.com/sayaka__say_

Be Girls OFFICIAL SITE

https://begirls-official.com/