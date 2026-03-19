読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜よる11：59〜）。最終話が3月19日に放送予定です。

【写真】蒼空と壮亮の関係は…

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─ 自らも《誘拐犯》となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？

真犯人は誰だ！？

なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？

その目的は――？

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8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉に勤務する鷲尾武尊役を勝地涼さん、その妻の美羽役を瀧本美織さんが演じます。

娘の優香（畠桜子さん）・詩音（泉谷星奈さん）と共に幸せな日々を送っていた家族の日常を、ある日、一変させる出来事が起こって――。

誘拐された家族が誘拐犯になる。ノンストップ考察ミステリー！

本編冒頭のナレーションは人気声優・榎木淳弥さんが担当。共演に、浅香航大さん、真飛聖さん、桐山照史さん、酒向芳さんら演技派俳優陣が脇を固めています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫が、本作のために書き下ろした新曲『echo』。木曜ドラマ2期連続での主題歌担当となります。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜前回のあらすじ＞

亡くなった鶴原京子を名乗る《真犯人》から「私を殺した人間を見つけ出せ」と脅された武尊と美羽。

そんな中、武尊は詩音が描いた一枚の絵を目にし、これまで自分たちを苦しめ続けてきた《犯人》の正体に、ついに辿り着く。

その直後、武尊のもとに犯人からの着信が入り、疑念は確信へと変わる――。

そして武尊は、鷲尾家をこれまで苦しめ続けてきた真犯人とついに対峙する。

真犯人の口から語られる《二重誘拐》事件の全真相と、その真の目的――。

そこから、想像を絶する事実が明らかになる。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』

＜最終話のあらすじ＞

鷲尾武尊は、すべての黒幕だと判明した親友・壮亮（浅香航大さん）と向き合っていた。

蒼空（高嶋龍之介さん）も5億円も手に入れた壮亮に、これ以上何が望みなのかと問いかけると、壮亮は京子（瀬戸さおりさん）について語り始めた。

彼女の日記を読むうちに、京子は自殺するわけがないと思うようになったと。京子の無念を自分が晴らすしかない、と決意を明かした。

「京子を殺した犯人は、お前のすぐそばにいる」と壮亮は告げる……。

一方、優香（畠桜子さん）からSOSの電話を受けた牛久保（酒向芳さん）。送られてきた位置情報を頼りに、優香と美羽の元にかけつけた。

ところが、蒼空が放ったボーガンの矢が、牛久保の肩に刺さってしまう事態となり――！？

ついに明らかになる、京子の死の真相。そして、二重誘拐事件を起こした真の目的が判明する！

武尊たち家族が迎える衝撃結末――！