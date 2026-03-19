『あさイチ』が“お知らせ” ネットに悲しみ広がる
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第118話が18日に放送され、同日放送の情報番組『あさイチ』では“朝ドラ受け”が最終回まで行われないことが明らかになった。生放送はこの日が本年度最後となり、MC陣のやり取りに注目が集まった。
【写真】鈴木アナも涙…『ばけばけ』”神回”シーン
番組終盤、鈴木奈穂子アナウンサーが、翌19日からセンバツ高校野球中継に伴い生放送を休止すると説明。「事前収録の特集を放送し、生放送の再開は新年度の3月30日の予定」とし、「生放送がきょうまでなので『ばけばけ』も朝ドラ受けが最終回までできない」と言及した。
これを受け、博多華丸がドラマの展開に踏み込み「怪談、まだ書いてない。本当に書くんですか？」と鋭くツッコミ。スタジオは笑いに包まれ、博多大吉が「今週中に書きます」とフォローする一幕もあった。
『あさイチ』は例年この時期、センバツ中継のため休止となることが多く、大阪制作の朝ドラ最終週は“朝ドラ受け”が行われないケースもある。今回も同様の流れとなり、最終回直前の名物コーナーが見られない形となった。SNS上では「ばけばけの朝ドラ受け、もう見納めか」「最終回に朝ドラ受けないのは寂しい」「大阪制作の朝ドラはこれがあるから少し寂しいね」などの声が寄せられている。
【写真】鈴木アナも涙…『ばけばけ』”神回”シーン
番組終盤、鈴木奈穂子アナウンサーが、翌19日からセンバツ高校野球中継に伴い生放送を休止すると説明。「事前収録の特集を放送し、生放送の再開は新年度の3月30日の予定」とし、「生放送がきょうまでなので『ばけばけ』も朝ドラ受けが最終回までできない」と言及した。
『あさイチ』は例年この時期、センバツ中継のため休止となることが多く、大阪制作の朝ドラ最終週は“朝ドラ受け”が行われないケースもある。今回も同様の流れとなり、最終回直前の名物コーナーが見られない形となった。SNS上では「ばけばけの朝ドラ受け、もう見納めか」「最終回に朝ドラ受けないのは寂しい」「大阪制作の朝ドラはこれがあるから少し寂しいね」などの声が寄せられている。