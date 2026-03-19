【勝股 秀通】中国にはすでに３周遅れレベル…イランで猛威を振るう「ドローン攻撃」に日本はあまりに無力だ

米軍が手こずるイランの「シャヘド」

米国とイスラエルによるイラン攻撃は２月28日、トランプ米大統領が「エピック・フューリー（Epic Furys＝壮絶な怒り）」と名づけた大規模な爆撃作戦で幕を開けた。新聞各紙は「米軍、能力を誇示」などの見出しで報じ、米中央軍は、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の司令部やミサイル関連施設など1250か所以上の軍事目標を空爆したと発表した。

だがその翌日、イランは攻撃型無人機「シャヘド」を中心とした2000機以上の無人機による報復攻撃を敢行、クウェートの米軍施設では突っ込んできた無人機により米兵6人が死亡した。米軍は無人機対応に苦慮し、攻撃を短期間で終わらせることができるという目論見は崩壊した。作戦開始から1週間も経たない3月5日、米トランプ政権はシャヘドの攻撃に対処するため、戦時下のウクライナに対し、専門家の派遣や迎撃用無人機の売却など緊急支援を要請する事態に陥ってしまった。

今回のイラン攻撃で日本が教訓としなければならないのは、まさにこの状況だ。無人機（ドローン）によって戦況は一転し、有効に対処できる手立てがなければ、米軍でさえ立ち行かなくなるという現実だ。

軍民両用で無人機大国化を図る中国の脅威

なぜなら日本にとって最大の脅威である中国は、習近平政権が民間技術を吸い上げて軍事転用する「軍民融合・両用（デュアルユース）」戦略を推し進め、無人機製造企業は世界最大手の「DJI」など600社を超え、偵察から攻撃、輸送までをこなす無人機は大小1800種以上に及ぶとされているからだ。

中国は2024年、広東省で行われた「珠海エアショー」で、攻撃型の大型ステルス無人機や輸送用の大型無人機を公開し、自爆攻撃型の小型無人機を同時に90機までコントロールできる作戦システムを展示している。25年9月に北京で行われた軍事パレードでは、ジェット推進の新型ステルス無人機も登場させている。

こうした状況に『防衛白書』（2025年版）は、中国が200機の無人機をスウォーム（群れ）で飛行させたことなどを挙げ、「従来の防空システムでは対処が困難になることが想定される」と警告を発している。

従来の防空システムとは、接近してくる戦闘機やミサイルをレーダーで探知し、パトリオットなどの地対空ミサイルで迎撃する戦術だが、まさにその警告通りの現実がイランによって繰り返されていると言っていい。

費用対効果の悪さとミサイル不足が露呈

そもそも無人機が戦争の様相を大きく変えたと指摘されたのは、ロシアの侵略から4年が経過したウクライナ戦争で、ロシアはイランのシャヘドをベースに国産無人機の大量生産に乗り出している。ウクライナ空軍の発表によると、ロシアは月間5000機の無人機生産力があるとみられ、25年7月には6000機を超す攻撃型無人機を投入したという。

しかも無人機は高性能化し、レーダーによる捕捉が難しい低空を飛行し続けたり、逆に1万メートルを超す高さを高速で飛行したりすることも可能で、迎撃の困難さは増す一方となっている。さらに悩ましいのは迎撃の費用対効果だ。

米戦略国際問題研究所（CSIS）の資料によると、シャヘドの製造コストは1機約3万5000ドル（約560万円）であるのに対し、迎撃に使う精密誘導のパトリオットミサイルは1発約400万ドル（6億円強）と、価格差は1対100以上にも達し、数量も限られている。イランは最初の報復だけで2000機を超す無人機攻撃を仕掛け、米軍をはじめ米軍施設を抱えるアラブ首長国連邦（UAE）やクウェートなどの湾岸諸国では、数日間で1000発以上の高額なミサイルを消費し、米国にミサイルの補充を求めているという。

無人機による攻撃と防御の現在地

イランはを保有しているとされ、トランプ政権がウクライナに緊急支援を要請したのは、この苦境に直面したからだ。ウクライナでは、ロシアによる大量の無人機攻撃への対抗手段として、迎撃用無人機の開発を進め、昨年夏の時点で、ウクライナの民間企業が1機7000ドル（約100万円）前後という安価な無人機の製造に成功し、すでに実戦に投入されている。

この無人機は高度6000メートルまで上昇し、時速300キロを超す高速飛行が可能で、内蔵したカメラが標的を撮影、人工知能（AI）が画像を判別し、地上のオペレーターが迎撃スイッチを押すというシステムだ。昨年秋以降、ロシアが投入した無人機の8割程度を迎撃しているという。ウクライナ国防省の幹部は「迎撃用無人機は非常に有効だ。企業の生産力を向上させ、1日1000機の製造が目標だ」（読売新聞、2025年8月24日朝刊）と話している。

これらが無人機を使った攻撃と防御の現在地だ。イラン攻撃はこの現実を顕在化したに過ぎない。しかも、巨額の国防費で膨大な数の無人機を製造し、防御が困難とされる群れをなして攻撃するスウォーム戦術の開発を進める中国に対し、日本の現在地は2周も3周も遅れていると言っていい。

手遅れになる前に日本が本気で取り組むべきこと

もちろん日本が何もやっていないわけではない。政府は2022年末に閣議決定した「防衛3文書」で、無人アセット防衛能力を重視する方針を示し、小型の攻撃用無人機（UAV）について、既存するさまざまな機種の中から候補機を選定する実証実験をスタートさせている。25年からは中国のスウォーム攻撃を無力化するために、護衛艦にレーザー兵器を搭載する研究にも着手している。さらに新年度予算には、無人機を島嶼防衛に活用する「沿岸防衛構想」に1000億円を計上している。空中に攻撃型無人機を、海上には無人の水上艇や水中艇を配し、侵攻してくる相手部隊を食い止める構想だ。

しかし、いずれの計画もようやく緒に就いたばかりであり、しかも今の日本には、攻撃と防御を担えるような高性能な無人機や無人艇を製造する基盤がほとんどない。防衛省によると、偵察や監視用を含め自衛隊が使う無人機の国産比率は３割程度という。

当面、日本は同志国などからの輸入に頼らざるを得ないが、既存の防衛産業に加え、先端技術を持つスタートアップ（新興）企業の防衛産業への参入を促進させるなど、無人アセット兵器の生産力強化を急がなければならない。その手立てとして、産学官の連携や海外企業との協力を前提に、防衛装備庁が発足させた「防衛イノベーション科学技術研究所」の予算と人員を大幅に増やし、開発に集中する必要がある。

イランが同時に多目標を報復攻撃したように、無人機を使えば攻撃側の人的被害を少なく見積もれるなど、攻撃のハードルが下がることは確実だ。今後、無人機大国化を進める中国の行動には、より注視が必要であり、中国に武力侵攻を思いとどまらせるためには、日本が無人アセット兵器など必要な装備の開発と配備を急がなければならない。それこそが抑止力となる。

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