現金自動預け払い機（ＡＴＭ）などの製造に必要な部品の金型を取引先に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は近く、富士通の子会社「富士通フロンテック」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を出す方針を固めた。

関係者への取材でわかった。

公取委は、自動車業界以外でも金型の無償保管への取り締まりを強めており、今年１月には、東芝の子会社２社に再発防止などを求める勧告を出した。

関係者によると、ＡＴＭや決済などで使う端末機器の製造を手がける富士通フロンテックは遅くとも２０２４年春以降、長期間発注する見通しがないにもかかわらず、取引先の約４０の業者に部品の金型など計２０００個超を無償で保管させていたという。

キャッシュレス決済の普及に伴ってＡＴＭの需要は減少している。富士通は昨年６月、ＡＴＭと銀行の窓口で使われる端末の提供を２８年３月末で終了すると発表した。富士通フロンテックは新たな発注が少なくなっている状況でも、取引先に金型を保管させ続けていたとみられる。

今回の調査を担った中小企業庁が先月、勧告を求める措置請求を公取委に行っていた。勧告では同社に対し、再発防止のほか、保管にかかった費用を業者側に支払うよう求めるとみられる。同社は取材に、「調査を受けているのは事実で、真摯（しんし）に協力している。今後、お知らせする内容があれば速やかに公表する」とコメントした。