古巣相手に恩返し弾。27歳DFが１G１Aの活躍で岡山を逆転勝利に導く「個人的に気持ちが入っていたゲームだった」

古巣相手に恩返し弾。27歳DFが１G１Aの活躍で岡山を逆転勝利に導く「個人的に気持ちが入っていたゲームだった」