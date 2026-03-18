【TJBB・AERON】たくさん食べる女のコはアリ？挑戦したい記録は？「大食い」をテーマに″食事情”をチェック！
LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、美しい高音ボイスが魅力のボーカル・AERON。YouTubeの大食い企画の裏話から得意なジャンル、メンバーの大食い事情まで、AERONならではの“食事情”をたっぷり語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。
AERONが選んだテーマは「大食い」。
今回、AERONが「大食い」「料理」「ゲーム」「動物」の4つのテーマのなかから選んだのは「大食い」！
YouTubeの大食い企画の裏話から得意なジャンル、メンバーの大食い事情まで。さらに、お寿司の最高記録や大食いのコツなど、AERONならではの食エピソードをたっぷり語ってもらいました。
AERON
生年月日：1999年7⽉14⽇生まれ
出身：フィリピン
AERONが語る「大食い」事情！お寿司の最高記録から体型キープの秘訣まで
Check! YouTubeの大食い企画の裏話
人生で一番食べた日です。ハヤシライス1kgとパスタを1kgを食べました。
Check! 普段から食べる量は多い？
普通なんですけど、言われたら食べられるという感じですね。
Check! 好きな食べ物・得意なジャンル
最近はお寿司が好きです。一番好きなネタはサーモン。イカやタコも好きですし、軍艦だとネギトロもよく食べます。
あと、焼き鳥も好きです。すごく頑張れば15本くらいはいけるのかな。好きな部位はせせりとぼんじりです。
Pick up お寿司の最高記録
昔ラグビーをやっていて、そのときは体がすごく大きかったんですけど、35皿くらい食べてましたね。
Check! 苦手なジャンル
“甘いもの”です。少ない量だったら大丈夫なんですけど、板チョコ丸々1個とかは食べられないです。ショートケーキも1切れなら食べられますが、胃もたれしちゃうと思います。
Check! 早さと量、どっちが得意？
早さかな……。一口が大きいのかもしれないです。
Check! 大食いのコツ
大食いのときは、水をあんまり飲まないようにしています（笑）。大食い企画の前に、フードファイターの方が教えてくださいました。
Check! ほかに大食いのメンバーは？
NOSUKE、AOI、YUHI、KOTAです。でも、メンバーはみんなよく食べますね。
Check! 一番小食なのは？
TAKUMIですかね。でも、みんなが大食いなだけで、TAKUMIが普通なんだと思います（笑）。
Check! 体型維持のためにしていることは？
今は、糖質カットと脂質カットの食べ物を食べています。イベントや撮影の前日には、むくみをとるサプリなどを3種類くらい飲んでいます。
あと、朝にランニングや散歩をします。撮影前はよくやっていますね。
Check! たくさん食べる女のコはあり？
超ありです！自分より食べるくらいでも全然大丈夫です。少食でも全然いいんですけど、食べるコのほうが好きかもしれないです。
Check! 挑戦したい記録
寿司40皿です。35皿を食べたのは高校生のときだったので、今だったらいけるかわからないですね……。メンバーで対決したら、SHIGETORAも寿司が好きでたくさん食べるので、強そうです。
New Single「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話
サウンド感的に、Tyler, the Creatorという海外のアーティストのサウンドに近い部分があります。僕、すごくTyler, the Creatorさんが好きなんですけど、この曲を聴いた瞬間にテンションが上がりました。
今回、初めてレコーディングでオートチューンを使ったんです。ちょっとでもピッチがずれたら変な音になってしまうので、苦労しました。でも、徐々にやっていくうちにコツもつかんできて、自分なりに「声の低い成分を入れたらもっとこの曲にあうな」と工夫がどんどん見えてきて、結果かっこよく仕上がったと思います。
新しい曲をレコーディングするときは、これまでやってこなかった雰囲気でも、その曲にあった声のアプローチをするのが得意なほうなので、毎回違うニュアンスで歌っています。
「HEAD UP introduced by Zeebra」2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release
80sエレクトロやベースミュージック、初期テクノサウンドをモチーフに、TJBBのダンススキルとボーカルスキルを最大限に発揮したレトロフューチャーなダンスチューンが誕生。
さらに楽曲を盛り上げる存在として、日本のHIP HOP界を代表するフロントマン・Zeebraが参加。1990年代よりラップやダンスを通してストリートシーンで活動し、J Soul BrothersやEXILEとも交流を深めてきたZeebraが、EXILE TRIBEの次世代を担うTJBBの新曲への客演を快諾。本作への参加が実現した。
THE JET BOY BANGERZ（TJBB）
ザ・ジェットボーイバンガーズ●応募総数4万8,000人、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー。
7人のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するDリーガーという実力派集団で、ボーカルにはDEEP SQUADのメンバーも在籍。圧倒的なダンススキルを武器に注目を集めている。2025年には日本テレビ『THE DANCE DAY』で優勝し、メンバーのTAKUMIがTBS『KING OF DANCE』初代KINGに輝くなど、グループとしても個人としてもダンスシーンで存在感を放っている。
さらに、グループ初のホール規模ライブ「THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026『Let’s Dance〜DARK13〜』」の開催も決定。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』とのコラボによる新たなエンタテインメントで、さらなる注目を集めている。
ライター Ray WEB編集部
Ray WEB編集部 大竹萌寧
Ray WEB編集部 影山和美
カメラマン・撮影 結城拓人