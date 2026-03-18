【TJBB・AERON】たくさん食べる女のコはアリ？挑戦したい記録は？「大食い」をテーマに″食事情”をチェック！

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、美しい高音ボイスが魅力のボーカル・AERON。YouTubeの大食い企画の裏話から得意なジャンル、メンバーの大食い事情まで、AERONならではの“食事情”をたっぷり語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

AERONが選んだテーマは「大食い」。

今回、AERONが「大食い」「料理」「ゲーム」「動物」の4つのテーマのなかから選んだのは「大食い」！ YouTubeの大食い企画の裏話から得意なジャンル、メンバーの大食い事情まで。さらに、お寿司の最高記録や大食いのコツなど、AERONならではの食エピソードをたっぷり語ってもらいました。 AERON 生年月日：1999年7⽉14⽇生まれ

出身：フィリピン

AERONが語る「大食い」事情！お寿司の最高記録から体型キープの秘訣まで

Check! YouTubeの大食い企画の裏話 人生で一番食べた日です。ハヤシライス1kgとパスタを1kgを食べました。 Check! 普段から食べる量は多い？ 普通なんですけど、言われたら食べられるという感じですね。 Check! 好きな食べ物・得意なジャンル 最近はお寿司が好きです。一番好きなネタはサーモン。イカやタコも好きですし、軍艦だとネギトロもよく食べます。 あと、焼き鳥も好きです。すごく頑張れば15本くらいはいけるのかな。好きな部位はせせりとぼんじりです。 Pick up お寿司の最高記録 昔ラグビーをやっていて、そのときは体がすごく大きかったんですけど、35皿くらい食べてましたね。 Check! 苦手なジャンル “甘いもの”です。少ない量だったら大丈夫なんですけど、板チョコ丸々1個とかは食べられないです。ショートケーキも1切れなら食べられますが、胃もたれしちゃうと思います。 Check! 早さと量、どっちが得意？ 早さかな……。一口が大きいのかもしれないです。 Check! 大食いのコツ 大食いのときは、水をあんまり飲まないようにしています（笑）。大食い企画の前に、フードファイターの方が教えてくださいました。 Check! ほかに大食いのメンバーは？ NOSUKE、AOI、YUHI、KOTAです。でも、メンバーはみんなよく食べますね。 Check! 一番小食なのは？ TAKUMIですかね。でも、みんなが大食いなだけで、TAKUMIが普通なんだと思います（笑）。 Check! 体型維持のためにしていることは？ 今は、糖質カットと脂質カットの食べ物を食べています。イベントや撮影の前日には、むくみをとるサプリなどを3種類くらい飲んでいます。 あと、朝にランニングや散歩をします。撮影前はよくやっていますね。 Check! たくさん食べる女のコはあり？ 超ありです！自分より食べるくらいでも全然大丈夫です。少食でも全然いいんですけど、食べるコのほうが好きかもしれないです。 Check! 挑戦したい記録 寿司40皿です。35皿を食べたのは高校生のときだったので、今だったらいけるかわからないですね……。メンバーで対決したら、SHIGETORAも寿司が好きでたくさん食べるので、強そうです。

New Single「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話

サウンド感的に、Tyler, the Creatorという海外のアーティストのサウンドに近い部分があります。僕、すごくTyler, the Creatorさんが好きなんですけど、この曲を聴いた瞬間にテンションが上がりました。 今回、初めてレコーディングでオートチューンを使ったんです。ちょっとでもピッチがずれたら変な音になってしまうので、苦労しました。でも、徐々にやっていくうちにコツもつかんできて、自分なりに「声の低い成分を入れたらもっとこの曲にあうな」と工夫がどんどん見えてきて、結果かっこよく仕上がったと思います。 新しい曲をレコーディングするときは、これまでやってこなかった雰囲気でも、その曲にあった声のアプローチをするのが得意なほうなので、毎回違うニュアンスで歌っています。 「HEAD UP introduced by Zeebra」 2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release 2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release 80sエレクトロやベースミュージック、初期テクノサウンドをモチーフに、TJBBのダンススキルとボーカルスキルを最大限に発揮したレトロフューチャーなダンスチューンが誕生。 さらに楽曲を盛り上げる存在として、日本のHIP HOP界を代表するフロントマン・Zeebraが参加。1990年代よりラップやダンスを通してストリートシーンで活動し、J Soul BrothersやEXILEとも交流を深めてきたZeebraが、EXILE TRIBEの次世代を担うTJBBの新曲への客演を快諾。本作への参加が実現した。 PROFILE THE JET BOY BANGERZ（TJBB） ザ・ジェットボーイバンガーズ●応募総数4万8,000人、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー。 7人のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するDリーガーという実力派集団で、ボーカルにはDEEP SQUADのメンバーも在籍。圧倒的なダンススキルを武器に注目を集めている。2025年には日本テレビ『THE DANCE DAY』で優勝し、メンバーのTAKUMIがTBS『KING OF DANCE』初代KINGに輝くなど、グループとしても個人としてもダンスシーンで存在感を放っている。 さらに、グループ初のホール規模ライブ「THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026『Let’s Dance〜DARK13〜』」の開催も決定。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』とのコラボによる新たなエンタテインメントで、さらなる注目を集めている。

ライター Ray WEB編集部

Ray WEB編集部 大竹萌寧

Ray WEB編集部 影山和美

カメラマン・撮影 結城拓人