この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが指摘する「失敗恐怖症」の原因 親が無意識にかける“呪いの言葉”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーとして活動する道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【思春期子育て】失敗を怖がる子に親がかけてはいけない言葉」と題した動画を公開した。動画内では、失敗を極度に恐れて挑戦できなくなった中学生の事例をもとに、その原因となる親の接し方と、子供の自信を回復させるための具体的なアプローチについて解説している。



動画の冒頭で道山氏は、中学2年生の息子を持つ親からの相談を紹介した。息子はテストで間違えると「もう無理」「どうせ俺はダメ」と自暴自棄になり、勉強自体を避けるようになったという。励ましても「プレッシャーをかけるな」と反発し、放っておくと何もしない状態だ。これに対し道山氏は、親がこれまで無意識のうちに「条件付きの愛情」で接してきた可能性を指摘した。「いい結果が出たら褒めるが、悪かったら叱られる」という環境下では、子供は「失敗したら愛されない」と感じ、挑戦すること自体を恐れるようになるという。



道山氏はこの状況を打破するために、「無条件の愛」で接することの重要性を説く。「元気で生きているだけで十分」という前提に立ち返ることで、子供への言葉かけは自然と変わると語った。さらに、「結果ではなく、過程に焦点を当てる」ことも推奨。たとえテストの結果が悪くても、挑戦した事実や努力した過程を認めて褒めることで、子供は失敗を恐れずに次へ進めるようになると解説した。



また、自信を完全に失っている子供に対しては、勉強などの苦手なことではなく、ゲームや趣味など「得意なこと」を通じて自信を回復させる戦略も提案。ゲームの大会に出るなど、好きなことに関連する小さな挑戦を促し、その行動を褒めることで自己肯定感を高めていくべきだとした。道山氏は「現状は苦手なことは避けてもいい」と述べ、まずは得意分野で心のエネルギーを蓄えることが、結果的に他の課題への意欲にも繋がると結論づけた。