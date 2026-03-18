レギュラーガソリン価格が過去最高になりました。16日時点の全国平均価格は190.8円で、県内も190円を越えました。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた原油価格の高騰が要因です。





佐渡市内のガソリンスタンド。17日、レギュラーガソリンは1L当たり195円(会員は188円)でした。



■中川喜十郎商店石油部 渡部秀司部長

「(利用客から)急に高くなった、異常に値段が高いと言われた。」



政府は、16日から民間企業に義務付けた『石油備蓄の放出』を始めました。さらに、急騰するガソリン価格を全国平均で170円程度に抑えるため、19日から元売り各社に補助金を支給するとしています。



こちらのガソリンスタンドでは、21日ごろから価格に反映させる予定です。



■中川喜十郎商店石油部 渡部秀司部長

「お客様にすれば安ければ安いに越したことはないが、出来る限り私たちも価格転嫁をしてお客様に提供したい。」





影響は海の上まで･･･。

漁船の燃料になる軽油も値上がりしています。



■漁師

「魚は安くて燃料がどんどん上がって沖に行けません。燃料価格を下げてもらいたい。」