なにわ男子・道枝駿佑、鋭い観察眼で推理 『突破ファイル』2時間SPに登場
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、あす19日放送の日本テレビ系「THE 突破ファイル『空港税関＆交番×草薙バイトコラボ 極悪犯を絶対に逃がすな2 時間SP』」（後7：00〜後21：00）に出演。道枝のほか、俳優の草刈民代、佐々木美玲を解答者に迎えた突破劇盛りだくさんの2時間SPに仕上がっている。
【番組カット】綺麗…！華やかな装いで登場した草刈民代
絶体絶命のピンチを知恵とひらめきで突破する同番組。道枝は、難解な密輸事件や凶悪犯罪の再現VTRの細かい部分に目を向け、持ち前のひらめきで突破劇に挑む。
「空港税関」のコーナーには、名優・瀬戸朝香が先輩監視官「メドゥーサ戸」としてバラエティの再現ドラマに初参戦し、オクトパス木村（木村昴）とともに巧妙な密輸犯を追い詰める。
そのほか、日本のアイドル好きを自称する外国人女性2人組や、季節外れの日焼けをした怪しいサーファーなど、最新機器でも反応が出ない狡猾な手口に対し、道枝らがスタジオでどのような推理を展開するのか見どころだ。
さらに、人気コーナーがスペシャルコラボした「突破交番×草薙バイト」では、伝説の刑事役として山下真司、7人組グループBALLISTIK BOYZの砂田将宏と深堀未来が登場。閑静な住宅街を舞台に、配達バイト中の草薙たちと兼近ら巡査、そして山下が、拳銃を持った強盗犯の大追跡を繰り広げる。人質を巻き込んだ衝突事故や車両爆発の危機など、レギュラー陣も苦戦する難問が次々と立ちはだかる。一筋縄ではいかない極悪犯たちの巧妙な手口を前に、道枝が鋭い観察眼で事件を突破できるのか注目だ。
【番組カット】綺麗…！華やかな装いで登場した草刈民代
絶体絶命のピンチを知恵とひらめきで突破する同番組。道枝は、難解な密輸事件や凶悪犯罪の再現VTRの細かい部分に目を向け、持ち前のひらめきで突破劇に挑む。
そのほか、日本のアイドル好きを自称する外国人女性2人組や、季節外れの日焼けをした怪しいサーファーなど、最新機器でも反応が出ない狡猾な手口に対し、道枝らがスタジオでどのような推理を展開するのか見どころだ。
さらに、人気コーナーがスペシャルコラボした「突破交番×草薙バイト」では、伝説の刑事役として山下真司、7人組グループBALLISTIK BOYZの砂田将宏と深堀未来が登場。閑静な住宅街を舞台に、配達バイト中の草薙たちと兼近ら巡査、そして山下が、拳銃を持った強盗犯の大追跡を繰り広げる。人質を巻き込んだ衝突事故や車両爆発の危機など、レギュラー陣も苦戦する難問が次々と立ちはだかる。一筋縄ではいかない極悪犯たちの巧妙な手口を前に、道枝が鋭い観察眼で事件を突破できるのか注目だ。