「流石に急すぎます…」『ヒロアカ』スマホゲーム、サービス終了を報告「え、結構な額課金しましたよ‥」
スマートフォンアプリ「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」の公式X（旧Twitter）は、3月17日に投稿を更新。同ゲームのサービス終了を報告しました。
【投稿】サービス終了報告に大きな反響
コメントでは、「このタイミングは10周年で噂されている新しいソシャゲ出るの確定と見ていいでしょう」「え、結構な額課金しましたよ‥」「青山…青山優雅は…？4年待ってたんですよ私…」「流石に急すぎます…」「唯一してるゲームだったのに……」「嘘だろ？」「5年間ありがとうございました」「ダメだ許可しない！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】サービス終了報告に大きな反響
「5年間ありがとうございました」「重要なお知らせ」と題し、まずは「いつも『僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT』をご利用いただきありがとうございます」とファンへ感謝を伸べた同アカウント。「この度、2026年5月18日(月)をもちましてサービスを終了することとなりました」と報告しています。
3月17日には「定期コースの販売終了」同ゲームは5月18日をもって終了しますが、3月17日には「有償アプリ専用通貨（ヒーロージェム）の販売終了」「定期コースの販売終了」をしました。サービス終了は悲しいですが、今後の開発があるのかどうか期待したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)