3月18日までに、女優の上野樹里が自身のInstagramのストーリーズを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

上野はストーリーズに、自身のプライベートショットを次から次にアップ。中国・台湾で撮影したと思われるショットが並ぶなか、ときどき見受けられる自撮りショットに注目が集まっていた。

「写真に写る上野さんは、髪がベリーショートにカットされていました。前髪はかなり短く、ここ最近の雰囲気からは一変。髪色も金髪に染めていて、ボーイッシュな印象が強くなりました」（芸能プロ関係者）

2025年ごろまでは、黒髪の落ち着いたボブスタイルが多かった上野。今回のイメチェンにはファンも騒然となり、Xにはこんな声が寄せられていた。

《金髪かわいい、るかの時みたい！》

《めちゃくちゃラストフレンズの瑠可チックなんだけど、全く変わってない》

金髪姿を絶賛する声とともに、彼女の代表作である2008年放送のドラマ『ラストフレンズ』（フジテレビ系）で演じた、性同一性障害を抱える岸本瑠可（きしもと るか）を彷彿とさせる姿にファンが沸いていた。

「上野さんは、2001年の『クレアラシル』3代目イメージガールとして芸能界デビュー。その後、2004年の映画『スウィングガールズ』で主演を務めてブレイクしました。

『ラストフレンズ』では、この時代ではかなり挑戦的なテーマだった “性同一性障害” という役柄に挑戦。難しい役ながら、その演技は視聴者も圧倒されるほどでした。ファンにとっては印象深い役のため、当時と重ねる声が集まったのでしょう」（テレビ局関係者）

同作とともに、2006年に放送されたドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など、上野にとって代表作となる作品に次々と出演。現在は女優業とともに、プロデュース業にも力を入れている。

「上野さんは、2023年秋に自身がデザイン・ディレクションを手がけるブランド『TuiKauri（トゥイカウリ）』を始動。天然素材などを中心に、サステナブルなアパレルやライフスタイルグッズ、食品など幅広く展開しています。

女優で培った感性が、プロデュース業にも生きているようです。台湾への旅行も、なにかインスピレーションを受けに向かったのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

上野が醸し出す雰囲気は、唯一無二だ。