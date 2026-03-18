100均で長年売ってるだけある！「早く使えばよかったと後悔…！」もっと評価されるべき定番品

ダイソーで長年販売されている定番商品『イージーシーラー』。ダイソーマニアな筆者も、実はまだ使ったことがなかったんです…。何度も売り場で見かけていたのですが、ついに先日ゲット！今更ながら使ってみたのですが、なぜ早く使わなかったんだと後悔するほど便利で驚きました！おすすめポイントを早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：イージーシーラー（ホワイト）

価格：￥110（税込）

使用電池：単三形アルカリ乾電池×2本（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480292519

今更だけど…ダイソーの『イージーシーラー（ホワイト）』が想像以上に便利だった！

今回注目したのは、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『イージーシーラー（ホワイト）』という商品。実はこちら、ダイソーで長年販売されている定番商品です。

売り場で何度も見かけることがあったのですが実際に使ったことがなく、試しに購入してみたのですが…意外と便利で驚き！

110円（税込）というお手頃さも相まって、まだ使ったことがないという方にもおすすめのアイテムとなっています。では、早速魅力をご紹介していきます！

中央の四角いパーツにある線が、電源が入ると発熱する仕組みになっています。

発熱部が押されている間のみ発熱し、離すと止まります。

ちゃんと安全対策もされている点は高評価ポイント！

発熱部が押されないよう、黒い安全カバーをすることで安心して保管することができます。

使用の際は、単三形アルカリ乾電池が2本必要になります。

別売となっているので、手持ちがなければダイソーで一緒に購入しておくと楽ですよ。

袋を挟んでスライドするだけ◎ゴムやクリップ要らずでスッキリ！

使い方は簡単！まず、安全カバーを解除し、フタで約3秒間発熱部を押さえます。

発熱させた後に袋の一方を持ち、シーラーで閉じたい方向にスライドさせます。袋の素材や厚さなどに合わせて、速度と押す力を調整するとGOOD。

覗き穴と目安ラインが本体に付いているので、そちらを確認しながらシールできて便利ですよ。

お菓子や使いかけの食材も、ゴムやクリップ要らずでスッキリ口を閉じられます！

単純な構造ですが使い勝手は良いです。ゆっくりめに圧着すると、綺麗にくっつきます。

袋を隙間なく留めやすいのも気に入りました。

逆さにしても、中身が落ちてこないので成功です！

すぐに食べきってしまうようなお菓子をジップバッグに入れるのは勿体ないなと思うことがあったので、これは節約にもつながり一石二鳥です。

今回は、ダイソーの『イージーシーラー（ホワイト）』をご紹介しました。

便利さを身をもって実感できた、あると便利な定番商品です。店頭からなくならないでほしいなと願います！

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。