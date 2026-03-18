鈴木福の妹・夢「再会」出演の弟との2ショット公開「こんなに身長抜かされちゃって」
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟で子役の楽（たの）が踊る姿を公開し、話題となっている。
【写真】元有名子役の19歳妹「遺伝子すごい」“そっくり”弟との2ショット
夢は「＃ドラマ再会 今夜ついに最終話ですね 楽しみだけど、寂しい」と、楽が出演していたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）について報告。写真には「こんなに身長抜かされちゃって⋯笑」とコメントが添えられており、前に楽、後ろに夢が立ち、身長差がある様子がうかがえる1枚となっている。また「タンタンに踊ってもらいました！」と記した通り、夢のTiktokでは音楽に合わせて踊る楽の姿も投稿している。
この投稿に「仲良し姉弟にほっこり」「成長感じる」「そっくり」「遺伝子すごい」「踊るタンタン可愛い」「さすがの表情」「最終回寂しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】元有名子役の19歳妹「遺伝子すごい」“そっくり”弟との2ショット
◆鈴木夢、弟・楽に「身長抜かされちゃって」
夢は「＃ドラマ再会 今夜ついに最終話ですね 楽しみだけど、寂しい」と、楽が出演していたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）について報告。写真には「こんなに身長抜かされちゃって⋯笑」とコメントが添えられており、前に楽、後ろに夢が立ち、身長差がある様子がうかがえる1枚となっている。また「タンタンに踊ってもらいました！」と記した通り、夢のTiktokでは音楽に合わせて踊る楽の姿も投稿している。
◆鈴木夢の投稿に反響
この投稿に「仲良し姉弟にほっこり」「成長感じる」「そっくり」「遺伝子すごい」「踊るタンタン可愛い」「さすがの表情」「最終回寂しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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