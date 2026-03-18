【WBC沢山の応援ありがとうございました。 皆さんの期待に応えることが出来ず申し訳ない気持ちです。】

【写真】友人とキスも…WBCを現地で大ハシャギ観戦する小園のギャルモデル妻

「WBC2026」決勝トーナメント1回戦敗退を受けて、野球日本代表「侍ジャパン」選手による“謝罪”が相次いでいる。1次ラウンドのチェコ戦1試合のみの出場で終わった小園海斗選手（25、広島東洋カープ）も、同様に頭を下げたがーー。

連覇を期待されながらもベネズエラに敗戦、ベスト8で終戦した2026年大会。全力を尽くした侍選手に労いの言葉がかけられる一方、一部の心無いネットユーザーからは批判を超えた誹謗中傷も向けられている。

そのためか、各々がインスタグラムなどのSNSで「謝罪」投稿する自体が起きているが、3月17日にSNS投稿した小園もその1人だった。すると同日ーー、

【安定のマイメン観戦】

小園選手の妻で、モデルの渡辺リサも自身のインスタグラムを更新。1次ラウンドが開催された東京ドームで3人の友人と試合観戦、夫を応援する様子を投稿したのだ。小園選手のユニフォームを4人で着用した渡辺一行は、全員がタイトなジーンズと、裾部分を結んでヘソ出しにした“ギャルスタイル”。

一塁側ベンチ上の最前列で、何度もポーズを変えて自撮りする大ハシャギ。試合終了後にもドーム外でカメラを回しては、ハイテンションで友人とキスして見せるなど、夫が出場するWBCを彼女なりに楽しんだようだ。

2021年に10代のシンママと結婚

小園が結婚を発表したのが2021年1月のこと。当時はプロ3年目の20歳で、渡辺はというと10代のシングルマザーだった。将来を嘱望されたドラフト1位だけにプライベートの影響が心配されたが、同年にレギュラー定着すると、2025年には首位打者を獲得して侍ジャパンにも選出される活躍ぶり。

2021年9月には渡辺との間に第2子を授かると、インスタでは夫婦、家族の仲睦まじい写真も多数投稿。選手として、夫や父親としても成長した姿を披露している。

【またチャンスがあるなら絶対に勝ちたいです まだまだ個人的にも成長できるように上を目指し頑張ってまいります。】

冒頭の投稿では、再び侍ジャパンメンバーとしてWBCへの“リベンジ”も綴った小園。ギャル妻との“温度差”は、彼にとって心地よいものなのだろう。