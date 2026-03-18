野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、アメリカ代表とベネズエラ代表が決勝戦で対決。アメリカが2点ビハインドの8回裏に、ブライス・ハーパー内野手の同点2ランで試合を振り出しに戻すも、ベネズエラが最終回にエウヘニオ・スアレス内野手の適時打で勝ち越し。3－2で勝利し、初の世界一へと駆け上がった。

■無傷の守護神が抑えて逃げ切り

試合は両チーム無得点の3回表、ベネズエラ代表がマイケル・ガルシア内野手の犠飛で先制。5回表には、ウィルヤー・アブレイユ外野手のソロで追加点を挙げた。

無得点が続くアメリカは、2点ビハインドの8回裏、ボビー・ウィットJr.内野手が四球で歩くと、2番ハーパーが相手5番手アンドレス・マチャド投手の2球目真ん中チェンジアップを強振。打った瞬間にスタンドインを確信する飛距離432フィート（約131.6メートル）の同点2ランとなった。

しかし同点の9回表、ベネズエラは無死二塁からスアレスが左中間を破る適時二塁打を放って再び勝ち越し。値千金の一打でリードを奪い返すと、今大会無失点の守護神ダニエル・パレンシア投手が凌いで逃げ切り。初の世界一に輝いた。

