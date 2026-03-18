なにわ男子、“無敵状態”になる USJに7人集合、マリオらとポージング
7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。
【写真】マリオらとポージングするなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
なにわ男子は、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、ヨッシー、キノピオと一緒に、「土管」を抜けて、巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場し、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年を祝った。
エリア一帯は「5周年アニバーサリー・デコレーション」で彩られ、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなど、注目ポイントが多数。藤原丈一郎は「ぜひ“無敵状態”を楽しんでいただきたい」とアピール。
イベントにはクルーたちも駆けつけ、大きなプレゼントボックスを全員で開封すると、中からスター形の紙吹雪大量に飛び出した。なにわ男子のメンバーもマリオのようにジャンプして大はしゃぎ。ゲーム中で「スター」を獲得した際のBGMが流れると「無敵状態や！」と盛り上がった。
【写真】マリオらとポージングするなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
エリア一帯は「5周年アニバーサリー・デコレーション」で彩られ、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなど、注目ポイントが多数。藤原丈一郎は「ぜひ“無敵状態”を楽しんでいただきたい」とアピール。
イベントにはクルーたちも駆けつけ、大きなプレゼントボックスを全員で開封すると、中からスター形の紙吹雪大量に飛び出した。なにわ男子のメンバーもマリオのようにジャンプして大はしゃぎ。ゲーム中で「スター」を獲得した際のBGMが流れると「無敵状態や！」と盛り上がった。