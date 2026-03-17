エルモもクッキーモンスターもオスカーもピンク色に!?セサミストリートマーケットでピンク尽くしの春コレクションがスタート
物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年3月19日(木)より「PINK FRIENDS」をテーマにした春のコレクションをスタートする。
【写真】「セサミストリートマーケット」の春のコレクション「PINK FRIENDS」を見る
■日本の春を象徴する桜色=ピンクがキーカラー！ピンク尽くしの春コレクション「PINK FRIENDS」を大解剖
春のコレクション「PINK FRIENDS」は、満開の桜を彷彿とさせるピンク尽くしのラインナップ。ぬいぐるみやチャームといったグッズと、カフェメニューのドーナツやドリンクが、春爛漫なピンク色に染まる。
■グッズ
「ピンクぬいぐるみS」(各4290円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの3種類。バッグに取り付けて持ち歩きたい「ピンクぬいぐるみチャーム」(各3190円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーの全4種。
好きなキャラクターだけでなく、複数そろえるとピンクの世界観をより堪能できるはず！
■カフェメニュー
かわいいキャラクターモチーフのドーナツもピンク色に！「エルモ さくらPINKドーナツ」(590円)は、ピンクに色付けされたホワイトチョコレートがトッピングされた自家製ドーナツ。
「クッキーモンスター みたらしPINKドーナツ」(590円)は、ドーナツ生地にみたらしソースを染み込ませた変わり種。甘じょっぱさがやみつきになるひと品だ。
桜のペーストを練り込んだ白あんが花びらのように絞り重ねられた「ビッグバード 桜あんPINKドーナツ」(590円)は、和菓子のように上品な味わい。
この3つのドーナツがセットになった「PINKドーナツBOX」(1769円)は、お花見のデザートにぴったり！もちろん3種の味をじっくり独り占めするのもあり。
相性のいい抹茶と桜ミルクのコンビに、バニラアイスを浮かべた「オスカー 抹茶PINKミルク」(770円)は、ストロベリーホイップを少しずつバニラアイスと混ぜ合わせて味わいの変化を楽しみたい！
「PINK FRIENDS」シリーズ限定デザインのラテアートがあしらわれた「PINKキャラクターラテ」(650円)は、アイスかホットを選べる。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店(東京都豊島区)、アーバンドック ららぽーと豊洲店(東京都江東区)、阪神梅田本店にて、2026年3月19日(木)から販売。オフィシャルオンラインストアでは同日12時から発売がスタートする。3月20日(祝)にオープンする二子玉川店でも購入可能。なお、カフェメニューは店舗のみの取り扱いなので注意を。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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■日本の春を象徴する桜色=ピンクがキーカラー！ピンク尽くしの春コレクション「PINK FRIENDS」を大解剖
■グッズ
「ピンクぬいぐるみS」(各4290円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの3種類。バッグに取り付けて持ち歩きたい「ピンクぬいぐるみチャーム」(各3190円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーの全4種。
好きなキャラクターだけでなく、複数そろえるとピンクの世界観をより堪能できるはず！
■カフェメニュー
かわいいキャラクターモチーフのドーナツもピンク色に！「エルモ さくらPINKドーナツ」(590円)は、ピンクに色付けされたホワイトチョコレートがトッピングされた自家製ドーナツ。
「クッキーモンスター みたらしPINKドーナツ」(590円)は、ドーナツ生地にみたらしソースを染み込ませた変わり種。甘じょっぱさがやみつきになるひと品だ。
桜のペーストを練り込んだ白あんが花びらのように絞り重ねられた「ビッグバード 桜あんPINKドーナツ」(590円)は、和菓子のように上品な味わい。
この3つのドーナツがセットになった「PINKドーナツBOX」(1769円)は、お花見のデザートにぴったり！もちろん3種の味をじっくり独り占めするのもあり。
相性のいい抹茶と桜ミルクのコンビに、バニラアイスを浮かべた「オスカー 抹茶PINKミルク」(770円)は、ストロベリーホイップを少しずつバニラアイスと混ぜ合わせて味わいの変化を楽しみたい！
「PINK FRIENDS」シリーズ限定デザインのラテアートがあしらわれた「PINKキャラクターラテ」(650円)は、アイスかホットを選べる。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店(東京都豊島区)、アーバンドック ららぽーと豊洲店(東京都江東区)、阪神梅田本店にて、2026年3月19日(木)から販売。オフィシャルオンラインストアでは同日12時から発売がスタートする。3月20日(祝)にオープンする二子玉川店でも購入可能。なお、カフェメニューは店舗のみの取り扱いなので注意を。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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