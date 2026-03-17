3月15日、アイドルグループSnowManの宮舘涼太が、ファンクラブ会員向けのブログを更新。報道された熱愛について自らの言葉で初言及した。

宮舘は、2026年2月25日配信の『女性セブンプラス』で、日本テレビの黒田みゆアナウンサーとの熱愛が報じられた。2人は港区のバーで出会い親密になったと言われており、同誌には、2月早朝、黒田アナが宮舘のマンションを訪れた様子が掲載されていた。

「宮舘さんが会員ブログを更新するのは1カ月ぶりとなりました。ブログ冒頭には、4月からスタートするドラマの告知や、SnowManの新曲リリースについて綴られていました。

そして終盤、《最後に》と話を変え、報道により不安な思いをさせてしまったファンへの謝罪の言葉を記載。《様々な憶測が飛び交う世の中》と、あくまで “憶測” であることを強調し、今後もアイドルとしての自分を見て楽しんでほしいとファンへの思いを綴りました」（芸能ジャーナリスト）

熱愛報道後、初めて自身の言葉で言及した宮舘。熱愛については、否定も肯定もしない文章を綴っていたのだが、彼の言葉を待っていたファンからは賛否が巻き起こった。

《宮舘せめて否定してほしかったよ》

《わたしは良い方には捉えることができなかった》

《館さんが守りたいのは自分と彼女なんだなとブログ読み返して凹む》

報道について “うやむや” にするような宮舘の言葉に、ファンはがっかりしたようだ。前出の芸能ジャーナリストがこう指摘する。

「『女性セブンプラス』によると、宮舘さんの所属事務所 STARTO ENTERTAINMENTは、黒田アナとの関係について「友人の一人です」とコメントしたといいます。この言葉は含みある表現のため、ファンとしては宮舘さん本人の言葉ではっきりとしたコメントを聞きたいという思いがあったはずです。

さらに、今回のブログ更新は熱愛報道から2週間ほど時間が経っていました。その間に、4月からスタートするドラマ公式Instagramに登場するなど姿が見られていたことから、宮舘さんからいつ言葉を聞けるのか、首を長くして待っていたファンも多かったのです。

しかし、2週間ほど温めた本人の言葉が、想像以上に曖昧だったことも落胆する要因となってしまったのでしょう」

宮舘の言葉で “信頼回復” とはならなかったようだ。