ゆりにゃ、弟と14年前の動画完全再現 2012年＆現在の比較に「小さい頃からスタイル抜群」「弟くん大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】TTikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが3月16日、自身のTikTokを更新。弟との動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳美女インフルエンサー「骨格が優勝してる」14年前＆現在の姉弟ショット
ゆりにゃは「14年前の動画をゆりにゃ 弟と完全再現」とつづり、2012年に撮影された幼い2人が自宅のテレビ前で踊る様子を忠実に再現した動画を公開。ゆりにゃはボリュームのある膝丈ワンピース、弟はスウェットと服装まで当時のスタイルに寄せ、仲睦まじい様子を見せている。
この投稿にファンからは「小さい頃からスタイル抜群」「きょうだい仲良くて微笑ましい」「骨格が優勝してる」「弟くん大きくなってる」「再現度がすごい」「テレビも大きくなってる（笑）」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美女インフルエンサー「骨格が優勝してる」14年前＆現在の姉弟ショット
◆ゆりにゃ、弟と14年前の動画再現
ゆりにゃは「14年前の動画をゆりにゃ 弟と完全再現」とつづり、2012年に撮影された幼い2人が自宅のテレビ前で踊る様子を忠実に再現した動画を公開。ゆりにゃはボリュームのある膝丈ワンピース、弟はスウェットと服装まで当時のスタイルに寄せ、仲睦まじい様子を見せている。
◆ゆりにゃの投稿が話題
この投稿にファンからは「小さい頃からスタイル抜群」「きょうだい仲良くて微笑ましい」「骨格が優勝してる」「弟くん大きくなってる」「再現度がすごい」「テレビも大きくなってる（笑）」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】