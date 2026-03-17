ゆりにゃ、弟と14年前の動画完全再現 2012年＆現在の比較に「小さい頃からスタイル抜群」「弟くん大きくなってる」と反響

ゆりにゃ、弟と14年前の動画完全再現 2012年＆現在の比較に「小さい頃からスタイル抜群」「弟くん大きくなってる」と反響