King ＆ Prince公式Instagramで、3月25日発売のKing ＆ Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」のMVビハインド動画が公開された。

【動画】永瀬廉の髪の毛に触れる髙橋海人「Waltz for Lily」ビハインド＆MV

■ファーや白スーツ、キラキラのシャツと衣装も次々とチェンジ

動画は、永瀬廉が白いファー、高橋海人（「高」ははしごたかが正式表記）が茶色いファーをまとい、泉を背景に花や草のなかに肘をついて寝ころぶシーンからスタート。続いて、ビジューが輝く白いスーツの衣装にチェンジし、遠くを見つめる高橋を、永瀬が椅子の上にのぼって温かく見守っている。

永瀬がゴールド、高橋がミントグリーンのキラキラしたシャツ姿の場面では、美しい紙吹雪が舞う。すると、永瀬の髪の毛に紙吹雪がついていることに気づいた高橋が、取ってあげようとするところで動画は締め括られる。

コメント欄には「海ちゃんの素のやさしさが出てる」「海ちゃんを見る廉くんの眼差しがメロい」「花に負けない美しいふたり」「これぞキラキラアイドル」「ふたりの距離感が尊い」などといった声が続々と到着している。

■永瀬と高橋の温かな関係性が映し出されたビハインド動画

■「Waltz for Lily」MV Short Clip