３月16日、沖縄県辺野古沖で船2隻が転覆し、修学旅行中の高校生らが死亡した事故で、亡くなった女子生徒が通っていた京都府の同志社国際高校が、17日11時すぎに会見を行いました。

【写真を見る】沖縄・辺野古沖で船転覆し女子高校生ら死亡…修学旅行の平和学習中に 学校が会見【ひるおび】

同志社国際高校 西田喜久夫校長

「多大なご心配、ご心労をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」

「ご本人様の未来ある部分をこのような形で亡くされましたことに関しまして、悲しみの中、安らかにお眠りくださいと哀悼の意を表したいと思います。」

同志社国際高校の修学旅行では、2015年ごろから辺野古の浜から見学していましたが、亡くなった船長の金井創さんが牧師であった縁で、2023年から船に乗って見学していたということです。

辺野古沖で船転覆 女子高校生ら死亡

3月16日午前10時すぎ、沖縄県名護市 辺野古の沖合で、船二隻が転覆し乗客乗員全員が海に投げ出されました。

船に乗っていたのは、京都府の同志社国際高校の生徒18人を含む21人。

修学旅行の平和学習で沖縄を訪れていて、この日は船に乗り、普天間基地の移設工事が進む現場を見学していたということです。

この事故で高校2年生の女子生徒（17）と船長の金井創さん（71）が亡くなりました。

女子生徒は、船が覆いかぶさるような形で意識不明の状態で発見されたということです。

当時、転覆した船『不屈』には8人、『平和丸』には10人の生徒が乗船していました。

定員は超過しておらず、全員救命胴衣を着用していたとみられます。

引率の教員は船に乗っていなかったということです。

船の運行団体は転覆の原因について、3月16日夜に行なわれた会見でこう答えています。

ヘリ基地反対協議会 浦島悦子共同代表

「海況は悪くなかったと。それで船長も大丈夫だということで出航の判断をしたと思うんですが、突然高波が来て最初の船が転覆し、それを助けようとして次の船もまた高波に襲われて転覆したと聞いております。」

現場海域では4メートルの風が吹いていており、波浪注意報が発表されていました。

転覆した船が海上保安庁によって曳航される現場を目撃した人は、「沖の方を見ると白波が立っているので穏やかじゃなかっただろう」と話しています。

また、16日午後5時ごろ、この事故の調査にあたっていた那覇海上保安部所属の船も転覆しましたが、乗っていた海上保安官6人全員が救助されました。

恵俊彰：

当日の天候ということもあると思います、波浪注意報も出ていたと。

この状況で海に出るということ、これ自体は問題がないんでしょうか。

弁護士 八代英輝：

運行管理者がしっかり置かれていたのか、船長の1人の判断で出られていたのか。

相当この海域には経験も知識もある方のようですけれども。

高校生の方が亡くなったのは船の下に入ってしまってですよね。

船の下に入ってしまうと、呼吸する空間がなくなって一度救命胴衣を脱がないと船の外側に行けないこともあるんですよね。

そういったこともちゃんと教えてあげていたのかとか、救命胴衣の着用の仕方とか、問題がなかったかというところはちょっと気になりますね。

コメンテーター 友利新：

私は沖縄出身なので、こういう平和学習を高校生が現地に来て見ていただいて、自分事として思っていただけることはすごく良いことだと思うんですけれども。

ただ、やっぱりこれはあくまでも安全管理がされている、されていないわけじゃないですけど、商業目的として乗るものではなく視察するための船なので、安全管理がどうだったのか、そこに教員は乗らなくてよかったのか。

そういったことはしっかりしないと、逆に平和学習に来ていただいたのにこういったことが起きたというのは本当に地元としては悲しいですよね。

同志社国際高校は、原因究明と再発防止について、客観的かつ公正な視点から原因を調べるため、外部の有識者からなる第三者委員会を設置。

計画段階から実施に至るまでのプロセスにどのような不備があったのか、組織的な課題を含めて徹底的に調査するとしています。



（ひるおび 2026年3月17日放送より）