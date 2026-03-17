お見送り芸人しんいち、貯金額を告白 1ヶ月の支出額も明かす「こんなん言うてもうてええんか」
お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が17日までに更新されたトレイダーズ証券 のYouTubeチャンネルに出演。現在の貯金額を告白した。
【動画】「こんなん言うてもうてええんか」貯金額を告白したお見送り芸人しんいち
「1ヶ月の支出」というテーマで、しんいちは「80万円」とフリップに回答。主に家賃や、車の駐車場代、維持費に使っているといい「後輩とかにめっちゃおごってますし、あとはデート代ですね」と告白し「お金があったらあった分使っちゃうんですよ」と明かした。
R-1グランプリの賞金は全て親に渡すなど、親思いの様子も見せたしんいち。貯金額については「600万円」と答えた。「俺40歳やし、めちゃくちゃ普通じゃない？」といい「プラスで車が資産に入ったりするのかな。あとバイクもそうやし」と話した。
財布事情を明かし「こんなん言うてもうてええんか」と声を張り上げていた。
【動画】「こんなん言うてもうてええんか」貯金額を告白したお見送り芸人しんいち
「1ヶ月の支出」というテーマで、しんいちは「80万円」とフリップに回答。主に家賃や、車の駐車場代、維持費に使っているといい「後輩とかにめっちゃおごってますし、あとはデート代ですね」と告白し「お金があったらあった分使っちゃうんですよ」と明かした。
R-1グランプリの賞金は全て親に渡すなど、親思いの様子も見せたしんいち。貯金額については「600万円」と答えた。「俺40歳やし、めちゃくちゃ普通じゃない？」といい「プラスで車が資産に入ったりするのかな。あとバイクもそうやし」と話した。
財布事情を明かし「こんなん言うてもうてええんか」と声を張り上げていた。