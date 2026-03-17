終始無言の元夫

ここ数年、SNSなどで「サレ妻」（不倫された妻）という言葉が急速に浸透している。彼女らが自身の経験をつづる「サレ妻アカウント」も多く存在するが、その中でもひときわ異彩を放つのが、egoさんという女性だ。なんと彼女の夫（現在は離婚）はXの「裏アカ」（匿名性の高いサブアカウント）を使って無数の女性と連絡を取り、約70名の女性と不倫。さらに、その「行為」を撮影した動画を裏アカに投稿し、全世界に発信していたというのだ。あまりにも凄絶なその体験を自ら漫画の原作として書き下ろした『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』が刊行されたegoさんに、不倫発覚から離婚調停までの戦いについて改めて聞いた。

女子高生（イメージ）

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【写真を見る】「18歳ギャル合法JKと…」「お尻を鷲掴み」 元夫がXに投稿していた「わいせつ動画」

〈第1回では、元夫が女性と出会うために使用していたXの「裏アカ」と、そこに投稿された大量の「わいせつ動画」を発見するまでの経緯を語っていただいた。egoさんは親友に協力を仰ぎ、元夫を呼び出すことに成功。元夫はアカウントが自分のものであることを認めたのだった。〉

裏アカについて認めた元夫に、「活動を始めたのは結婚前なのか、後なのか」などについて尋ねましたが、終始無言。謝るわけでもなく、言い訳をするでもなく、ただただ自分の“犯行”がバレたことにショックを受けているように見えました。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

その後も質問を続けると、女性とはXのDMを使って連絡を取っていたというので、DMの内容を精査していく作業が始まりました。

なんと女子高生の学生証が……！

私のスマホで元夫のアカウントにログインしてみると、女性との大量のDMが出てきてめまいがしました。

まず最後に会った女性について聞くと、その「密会」は4日前のことで、平日の昼間でした。

「ちょっと待てよ。その日はいつも通りスーツを着て仕事に向かったはず」

元夫を問いただすと、仕事に行くふりをして女性と会っていたことが分かりました。

元夫はXにグーグルフォームを記載しており、元夫と出会いたいという女性は「職業」「居住地」「経験人数」「身長と体重」「カップ数」などの情報を記入して送信。夫はその情報をチェックした上で、女性にDMで連絡を取るという手法だったそうです。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

DMのやりとりをさかのぼると、元夫は女性と会う前に顔写真を交換していたことが分かったのですが、その中に気になる写真がありました。なんと、女子高生の学生証が出てきたのです。

「高校生はアウトではないか」と聞くと、元夫は「高校生と会うときは、年齢が分かる保険証や、学生証を送ってもらっていた」「18歳以上しか会っていなかったから……」と言います。学生証には学籍番号や住所などの個人情報も記載されていました。

18歳以上であれば条例違反にあたらないということで、元夫の中では「セーフ」ということにしていたようです。非常に気持ち悪い話ですが、裏アカ男子の世界では18歳以上の女子高生のことを「合法JK」と呼び、あがめたてているようなのです。ちなみに、元夫は少なくとも2名の女子高生と行為に及んでいました。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

70人以上と不倫

その後も夫への尋問を続けると、以下の事実が判明しました。

・2018年9月ごろから裏垢男子と自称してXのアカウントを作成

・これまでに約40人と関係を持った

（※後に実際は70人を超えていたことが判明）

・多いときで月に8人と会っていた

・関係を持った中には高校生も含まれる

・自分の行為の動画を編集してXに複数アップロードした

・活動を続ける中で、尖圭コンジローマという性病に感染していた

気持ち悪すぎるテキストの数々が……

夫がXにアップロードしていた「動画」は、三脚にスマホを固定して定点で撮影したもので、画面全体にモザイクがかけられていました。動画自体は大体2時間ほど撮影し、それをいくつかの動画に分割してアップしていました。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』

動画の投稿には「激カワ現役合法JKと制服play」「21歳細身美人JDの処女卒業」などのタイトルが付けられており、「合法JKでここまで感じられる子ってホントに貴重かも」「無事処女卒業させてあげられた」などの気持ち悪すぎるテキストが添えられていました。

不倫相手の属性は18歳から30代まで幅広く、高校生、会社員、大学生、などさまざまでした。密会場所は主に私たちが住んでいた愛知県でしたが、有給休暇を使って三重県の高校生に会いに行っていたことなども分かりました。

不倫相手の二つのパターン

元夫の不倫相手を分析していると、おおまかに2パターンの女性がいることが分かりました。

一つ目は、「類は友を呼ぶ」パターンです。このタイプはSNSを使って出会うことに慣れているようで、元夫に対して「いっぱい御奉仕したいです」「お尻をたたかれるのが好きです！」など自らの嗜好（しこう）をあけすけに語っていました。そういう人のアカウントを見ると、自らの性的な写真を投稿しまくるなど、元夫と同類の人間という感じでした。

二つ目は、「男性経験がないことに悩んでいる」パターンです。「男性がいない環境で育ち、経験がないため処女卒業させてほしい」「会うか迷っていますが、処女卒業したい気持ちと怖い気持ちが半々です」などのメッセージを送ってきており、切実な思いで元夫に連絡いていたことが分かりました。

元夫のやりとりを時系列に見ていくと、当初はSNSでの密会に慣れた一つ目のパターンの人間と会うことが多かったようです。ところが、途中から明らかに処女の方や女子高生など、自分がコントロールしやすいような人と会うことが増えています。

元夫にその理由を聞くと、「経験が少ない人の方が性病のリスクが低いと思った」と語っていましたが、実際には処女や経験の少ない子を支配したいという、彼のほの暗い欲求があったのではないかと思います。

〈第3回では、egoさんが不倫相手のうち数人と実際にコンタクトを取り、そこで語られた驚きの事実などについて語ってもらう。〉

デイリー新潮編集部