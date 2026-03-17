『キューバの大谷翔平』オスカー・コラスの現在｜ソフトバンク亡命から戦力外を経てエンゼルスへ
助っ人外国人列伝/キューバ編
今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。
突如亡命報道の「キューバの大谷翔平」！オスカー・コラス
NPB通算成績(2017-2019)
7試合 打率.278 1本塁打 2打点
「キューバの大谷翔平」の異名を取り、パイナップルヘアーが特長のオスカー・コラス。2017年に日本にやってきたコラスは、飛距離140メートルの打撃に加え、投手として148キロの直球を投げる。
そのため当初は二刀流に挑戦していたが、打者として持ち前のパワーを活かすべく野手に専念中。ソフトバンクの1軍にはデスパイネ、モイネロ、グラシアルの先輩キューバ助っ人がいるため、2019年は1軍出場はわずか7試合だった。
だが、打撃のミート力がさらに上がり、四球を選べるようになった結果、2軍では66試合に出場して打率.302、11本塁打、46打点を記録。
4番を務めて月間MVPに輝くなど、2020年に弾みが付く結果を残した。
しかし、2020年にメジャー移籍を目指し、亡命。
2023年にメジャーデビューを果たしたものの、定着できず、2025年にシカゴ・ホワイトソックスをDFA（事実上の戦力外）となり、その後ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。
現在はMLB昇格を目指してマイナーリーグでプレーしている。