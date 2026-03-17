日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比700円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61514.78円 ボリンジャーバンド3σ
59735.58円 ボリンジャーバンド2σ
57956.39円 ボリンジャーバンド1σ
56177.20円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54398.01円 ボリンジャーバンド-1σ
54230.00円 17日夜間取引終値
54152.00円 5日移動平均
54015.00円 一目均衡表・転換線
53751.15円 16日日経平均株価現物終値
53172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53160.67円 75日移動平均
52618.82円 ボリンジャーバンド2σ
51575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50839.62円 ボリンジャーバンド3σ
47034.60円 200日移動平均
株探ニュース
61514.78円 ボリンジャーバンド3σ
59735.58円 ボリンジャーバンド2σ
57956.39円 ボリンジャーバンド1σ
56177.20円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54398.01円 ボリンジャーバンド-1σ
54230.00円 17日夜間取引終値
54152.00円 5日移動平均
54015.00円 一目均衡表・転換線
53751.15円 16日日経平均株価現物終値
53172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53160.67円 75日移動平均
52618.82円 ボリンジャーバンド2σ
51575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50839.62円 ボリンジャーバンド3σ
47034.60円 200日移動平均
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