　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比700円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61514.78円　　ボリンジャーバンド3σ
59735.58円　　ボリンジャーバンド2σ
57956.39円　　ボリンジャーバンド1σ
56177.20円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
54398.01円　　ボリンジャーバンド-1σ
54230.00円　　17日夜間取引終値
54152.00円　　5日移動平均
54015.00円　　一目均衡表・転換線
53751.15円　　16日日経平均株価現物終値
53172.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53160.67円　　75日移動平均
52618.82円　　ボリンジャーバンド2σ
51575.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50839.62円　　ボリンジャーバンド3σ
47034.60円　　200日移動平均


株探ニュース