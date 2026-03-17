拒否柴と対抗するおじいちゃん・おばあちゃんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「可愛すぎます」「目がw」「首だけついていってるの草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お散歩拒否』する犬→見かねたおじいちゃんおばあちゃんが…まさかの『お年寄りの知恵』で対抗する光景】

お散歩を拒否するわんこ

Instagramアカウント「yamada_fuji_」の投稿主さんは、豆柴の『ふじ』くんのかわいい姿を紹介しています。ふじくんは、投稿主さんのおじいちゃんとおばあちゃんの家で暮らすわんこ。この日は、お散歩にでかけようとしていたときの攻防戦を撮影したそうです。

お散歩に行き渋っていたというふじくん。おじいちゃんが「行こう」と促すも、暖簾の間から顔を出してなかなか出てこなかったといいます。頑なに拒否するふじくんを外に連れ出すため、おばあちゃんがやったこととは…。

おばあちゃんは、「さいなら～」と言いながら、ちょっとずつ扉を閉めていったのです。扉を閉められるのは嫌なのか、閉まる扉に合わせて首を動かしていたそう。

お年寄りの知恵に感嘆♪

実は、扉から玄関の間には、オヤツが1粒ずつ並べられていました。ふじくんがオヤツを食べるたび、自動的に外へ出る仕組みが作られていたのです。お年寄りの知恵に思わず感嘆…♪

しかし、この計画はふじくんが一歩上を行った模様。オヤツに釘付けになっていたふじくんですが、おばあちゃんが再び扉を開いても、暖簾をくぐることはなかったそうです。このあとのお散歩がどうなったのか、気になってしまいますね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「コントみたいで笑った」「葛藤してるのがよくわかる(笑)」「潤んだ目がたまらない…」などさまざまなコメントが寄せられました。

塩対応なふじくんにクスッ

別の日、おじいちゃんとおばあちゃんの代わりに、投稿主さんがお散歩に行くことになったそうです。お散歩が終わると、心配したおじいちゃんが玄関先で待ち構えていました。

2人を見たおじいちゃんは一安心。思わずふじくんに手を伸ばしますが…。

ふじくんは、おじいちゃんがなでようとする手をスルーして家の中へ！おじいちゃんのことが大好きなのに、なぜか塩対応をしてしまうふじくんなのでした。

Instagramアカウント「yamada_fuji_」には、ふじくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yamada_fuji_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。