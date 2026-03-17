ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３１）が、４月１２日スタートの日本テレビ系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜、後１０・３０）にスポーツ万能、頭脳明晰（めいせき）、容姿端麗な大病院の御曹司役で出演することが１６日、分かった。

出演決定に京本は「オファーをいただけたことが、まずありがたいという感謝の気持ちでした」とコメント。医師役は初挑戦となるが、「最近演じたのが吸血鬼の役だったので、ギャップもありますし、挑戦しがいのある役どころだなと思いました」と、ユーモアを交えて語った。

演じるのは俳優・仁村紗和演じるヒロインの幼なじみで、主人公の俳優・志尊淳とは恋のライバルとなる。実は志尊とは高校の同級生で、プライベートでは互いの家に遊びに行ったり食事をともにしたりする間柄だ。

ドラマでは初共演となることに「お話をいただいて『志尊淳の主演』と聞いた時に、これを逃したら次がいつになるかわからないので、ぜひ共演したいなと思った」と喜びを口にした。志尊も京本の出演に「チャーミングで魅力的、キャラクターにピッタリの配役」と太鼓判を押した。

作品の印象については「全体に漂う空気が柔らかくて、優しい気持ちになれるような作品だと感じました」とし、「日曜日、休日の夜にすごくぴったりで、優しい気持ちのまま来週を始められそうなドラマだと思います」とアピール。

「見てくださる方が『また来週も頑張ろう』と思えるような、そんな活力になるような魅力的な作品を届けられたらと思っています」と意気込みを示した。