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【マクドナルド・新メニュー2026】「N.Y. バーガーズ」4種を食べ比べ！ 肉厚ビーフ、ジューシーチキン、タルタルシュリンプ、ダブル肉厚ビーフの期間限定味を実食レポート

マクドナルドの人気シリーズ「行った気になる！ N.Y. バーガーズ」が、2026年2月4日（水）から期間限定で登場！ 2022年、2023年、2025年と大好評だったニューヨークをイメージしたバーガーシリーズが、今年はさらにパワーアップして5種類の新しい味わいで帰ってきました。ポピーシードをまぶした、でこぼこで濃い焼き色の特製バンズはそのままに、肉厚ビーフ、ジューシーチキン、ぷりぷりエビの3種に加え、朝マック®限定、夜マック®限定メニューも登場。本記事では試食した4種の実食レポートを中心にお届けします！

■参照記事：【マクドナルド・新メニュー2026】「N.Y. バーガーズ」4種を食べ比べ！ 肉厚ビーフ、ジューシーチキン、タルタルシュリンプ、ダブル肉厚ビーフの期間限定味を実食レポート（更新日：2026.02.02）



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2026年3月最新【総額最大2000円オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説

2026年3月最新！ 最初の4回の注文で使える50%オフのUber Eats（ウーバーイーツ）クーポンを配布中！ 初めての方が利用できるクーポンはもちろん、よりお得に使いこなすためのポイントまで最新情報をまとめてご紹介。クーポンコードの使い方や適用条件も丁寧に解説しているので、「クーポンの使い方がよくわからない」「料金が気になって注文をためらってしまう」という方でも安心です。この機会にUber Eats（ウーバーイーツ）をダウンロードして、ランチやディナーをお得に楽しんでみませんか？

■参照記事：2026年3月最新【総額最大2000円オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説（更新日：2026.03.01）



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スタバ新作まとめ【2026年3月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！

日本全国各地で大人気！シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてくださいね。

■参照記事：スタバ新作まとめ【2026年3月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！（更新日：2026.03.07）



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貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

ゆったりできる温泉＆スパ施設で、日帰りトリップはいかが？ 今回は貸切風呂、個室風呂、家族風呂のある日帰り施設に大注目！ さらに思い立ったらすぐ行ける都心の温泉銭湯や、女子旅にもってこいのエステやサウナ、デートにぴったりの岩盤浴が充実している施設などなど。東京・神奈川県・埼玉県・千葉県から、ちょっと足を延ばして静岡県の熱海まで、関東近郊で人気のおすすめ施設を厳選してご紹介します。

■参照記事：貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！（更新日：2025.08.09）



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千葉の農園直営カフェで、旬のフルーツ＆スイーツをたっぷり満喫♪

果樹栽培が盛んな千葉県では、一年を通してさまざまなフルーツが楽しめます。味にこだわる果樹農園と、旬のフルーツを使ったスイーツが人気の農園直営カフェをご紹介♪ フルーツ狩りや直売所での買い物も楽しみです。

■参照記事：千葉の農園直営カフェで、旬のフルーツ＆スイーツをたっぷり満喫♪（更新日：2026.01.31）



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【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！

あらゆるジャンルのグルメスポットがひしめく新宿！ 今回は『るるぶ＆more.』で過去掲載した記事から、新宿エリアでランチにおすすめのお店をご紹介します。女子会やランチデートにはもちろん、ひとり利用もしやすいカフェまで、メニューやインテリア、コンセプトもおしゃれなお店だけをピックアップ！ 気になるお店を見つけたら、ぜひ出かけてみてくださいね。

■参照記事：【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！（更新日：2025.10.17）



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ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査

駅直結で、映画館やミュージアムも併設し、一日楽しめるショッピングモール「南町田グランベリーパーク」。人気店が軒を連ねますが、オープン以来、連日行列が絶えないレストランがあります。それがあの“ケンタッキーフライドチキン”をビュッフェで味わうことができる「KFCレストラン（けいえふしーれすとらん ）」です。2025年6月にリニューアルオープンし、より快適になった店内の様子やここでしか味わえない必食メニュー、アレンジまでたっぷりご紹介します。

■参照記事：ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査（更新日：2025.10.06）



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【埼玉】緑あふれるカフェ・レストラン厳選3選！ 週末の予定はここで決まり

森の中へ続く道の先にたどり着いた小さなカフェ。降り注ぐ木漏れ日を浴びながら、時間をかけて入れたコーヒーやおいしいものでひと息いれてみませんか。都会の喧騒から離れ、深呼吸をひとつ、帰るころには、なぜか心がほっと軽くなっているはずです。

■参照記事：【埼玉】緑あふれるカフェ・レストラン厳選3選！ 週末の予定はここで決まり（更新日：2026.02.12）



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【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット46選

雨の日でもおでかけの予定は変更したくない！ そんな方へ、今回は、「るるぶ&more.」でご紹介したなかから、雨の日でも楽しめる東京のおでかけスポットをご紹介します。 屋内で遊べる人気のアミューズメント施設やテーマパーク、思い切り体を動かせるレジャー施設から、大人っぽいデートも楽しめる美術館や水族館、プラネタリウムのような癒やし系スポットまで、雨降りの日でも満喫できるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット46選（更新日：2025.04.03）



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【スタバ新作・SAKURA2026】ぷるんっとほの甘い、桜＆白桃味！「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」など3種を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介

SAKURAシーズンがスタート！ スターバックスでは、桜と白桃の風味を味わえる、「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」3種のドリンクが2026年2月18日（水）に登場 。いつまで？ 無料・有料カスタムやカロリー、値段は？ 気になる情報を実際に食べてご紹介します！

■参照記事：【スタバ新作・SAKURA2026】ぷるんっとほの甘い、桜＆白桃味！「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」など3種を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介（更新日：2026.02.24）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

