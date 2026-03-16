ホテルニューオータニ大阪に春限定“桜スイーツ”登場！マカロンや桜くず餅ゼリーなど華やか3種
ホテルニューオータニ大阪の、パン＆ケーキの店「パティスリーSATSUKI」にて、春に咲き誇る可憐な桜をイメージした「桜スイーツ」を2026年4月19日(日)までの期間限定で販売する。
【写真】1箱7個入の「新桜マカロン」
公園全体で約3000本の桜が咲き誇る、関西屈指の桜の名所・大阪城公園のすぐ近くに位置する同ホテルの、ワンランク上のお花見体験が楽しめそうな「桜スイーツ」を紹介する。
■新桜マカロン
“桜”にちなんだ「桜スイーツ」は3種類。ピンクと白がかわいらしい「新桜マカロン」(1箱7個入 2484円)は、あんこフレーバーに桜の塩漬け、博多あまおうのコンフィなど厳選された春の素材を使用した「桜マカロン」と「酒粕マカロン」2種類の詰め合わせ。繊細な素材を使用しているため、要冷蔵となっている。
「桜マカロン」は、桜リキュールを加えたこしあんに、黒蜜と塩漬けした桜をあわせてアクセントに。ほのかな甘みと塩味のバランスが程よい仕上がりとなっている。
もうひとつの「酒粕マカロン」は、新潟県魚沼の青木酒造の「鶴齢」の酒粕と白あんのホワイトガナッシュに、いちごのフリーズドライを加え、さらに、みずみずしい博多あまおうのコンフィを中央に忍ばせている。どちらも表面に描かれた桜模様がかわいい。
■スーパー桜黒豆カン
軽い口当たりが魅力の「スーパー桜黒豆カン」(1296円)は、おしるこジュレとやわらかい寒天に、さらに可憐なピンク色の桜寒天を加え、丹波黒豆を3日間じっくりと煮込んだ自家製黒豆を合わせた、こだわりの和スイーツ。
自家製豆を使用しているため、豆本来のふっくらとした食感が味わえる。さっぱりとした口当たりながらも、上品な味わいが広がる一品だ。
■桜くず餅ゼリー
元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸菌(R)」を使用した「桜くず餅ゼリー」(1458円)は、春らしいピンク色の桜風味のくず餅ゼリー。
ゼリーの上には黒蜜あんこと塩えんどう豆、さらに桜の塩漬けをトッピング。あんこの優しい甘さと、塩えんどう豆の塩味が絶妙なアクセントとなっている。
スイーツはすべて、Webの事前決済の場合、3日前までの予約制。テイクアウトのほかにSATSUKI店内でもいただくことができるが、別途、税金(標準税率)・サービス料が加算される。
春限定の華やかな「桜スイーツ」。大阪城公園でのお花見とあわせて、桜色に彩られた上品な味わいを堪能しながら、春ならではのひとときを過ごしてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】1箱7個入の「新桜マカロン」
公園全体で約3000本の桜が咲き誇る、関西屈指の桜の名所・大阪城公園のすぐ近くに位置する同ホテルの、ワンランク上のお花見体験が楽しめそうな「桜スイーツ」を紹介する。
“桜”にちなんだ「桜スイーツ」は3種類。ピンクと白がかわいらしい「新桜マカロン」(1箱7個入 2484円)は、あんこフレーバーに桜の塩漬け、博多あまおうのコンフィなど厳選された春の素材を使用した「桜マカロン」と「酒粕マカロン」2種類の詰め合わせ。繊細な素材を使用しているため、要冷蔵となっている。
「桜マカロン」は、桜リキュールを加えたこしあんに、黒蜜と塩漬けした桜をあわせてアクセントに。ほのかな甘みと塩味のバランスが程よい仕上がりとなっている。
もうひとつの「酒粕マカロン」は、新潟県魚沼の青木酒造の「鶴齢」の酒粕と白あんのホワイトガナッシュに、いちごのフリーズドライを加え、さらに、みずみずしい博多あまおうのコンフィを中央に忍ばせている。どちらも表面に描かれた桜模様がかわいい。
■スーパー桜黒豆カン
軽い口当たりが魅力の「スーパー桜黒豆カン」(1296円)は、おしるこジュレとやわらかい寒天に、さらに可憐なピンク色の桜寒天を加え、丹波黒豆を3日間じっくりと煮込んだ自家製黒豆を合わせた、こだわりの和スイーツ。
自家製豆を使用しているため、豆本来のふっくらとした食感が味わえる。さっぱりとした口当たりながらも、上品な味わいが広がる一品だ。
■桜くず餅ゼリー
元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸菌(R)」を使用した「桜くず餅ゼリー」(1458円)は、春らしいピンク色の桜風味のくず餅ゼリー。
ゼリーの上には黒蜜あんこと塩えんどう豆、さらに桜の塩漬けをトッピング。あんこの優しい甘さと、塩えんどう豆の塩味が絶妙なアクセントとなっている。
スイーツはすべて、Webの事前決済の場合、3日前までの予約制。テイクアウトのほかにSATSUKI店内でもいただくことができるが、別途、税金(標準税率)・サービス料が加算される。
春限定の華やかな「桜スイーツ」。大阪城公園でのお花見とあわせて、桜色に彩られた上品な味わいを堪能しながら、春ならではのひとときを過ごしてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。