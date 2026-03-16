監督として「1％でも勝つ確率が高い野球を選択する」ということを徹底し、頭を使って、そうした野球に対応できる選手を育てることに努めてきた。1992年（平4）夏の「松井5敬遠」も2002年（平14）夏の全国制覇も、目指す野球に徹した中で、たどり着いたひとつの結果だ。

頭を使った野球をしないと、強い相手に勝つことはできない。特に高校野球では体力、技術だけでなく、心理戦の部分で展開は大きく変わる。だからこそ、守備と頭の部分で要になるのが捕手というポジションだ。

明徳義塾の中でも最も叱られ、注意されるのも捕手だ。ゲームでは監督の分身になって、試合を組み立てていかないといけない。「この状況なら監督は次の手をどう考えるか」を意識して、自分で答えを見つける必要がある。経験も視野も当然違う。監督の考えと、どこでどう違っていったかを注意され、何度も何度も繰り返し、任せられる捕手になる。捕手に対しては、うるさく言いますよ。

そうして育てた捕手がプロ野球の第一線で活躍しているのは、指導者としてもうれしい。プロ19年目になる伊藤光は今季から楽天に移籍し、新たなチャレンジをする。ヤクルトの古賀優大も今年が10年目、昨年はキャリアハイの87試合出場を果たした。プロ3年目のロッテ・寺地隆成は昨年116試合に出場し、106安打、5本塁打と打力をアピールして、オールスターにも選ばれた。新人では日本ハムのドラフト5位で藤森海斗が入団。4人とも高卒でのプロ入りだった。明徳義塾の捕手に対する指導方針が一定の評価を受けているものだと思っている。

基本となるリードでは3段階で教えている。まずは「投手のいいところを引き出す」、そして「相手の弱点を攻める」、最後が両方をミックスした配球。試合は何回か、何番打者か、そして点差、アウトカウント、走者の状況、前の打席での配球。それらを総合した上での状況判断で、投手にどんなボールを求めるか。頭をずっと回転させないといけない。

重視するのは性格かな。野球を一番知らないといけないし、イケイケどんどんじゃなく全体をしっかり見て「待てよ」と思える冷静さも必要。相手の嫌がることを考えないといけないから、多少は意地の悪い方が向いている。適性を見た上で、野球というスポーツの原理原則、打者心理を教えていく。勘ピューターでは勝利に近づくことは難しい。

伊藤光は明徳義塾でも特進コースに入るくらいの頭があった。加えてキャッチボールが正確で、肩も強かった。プロでも現状に甘んじることなく、上のレベルを目指している。昨年12月13日、高知市内で行った「明徳義塾野球部50周年と監督古希を祝う会」でも伊藤光はOBを代表して、背番号70の紫色のユニホームを贈ってくれた。今でも進歩を目指す今年37歳のベテランに期待をしている。

◇馬淵 史郎（まぶち・しろう）1955年（昭30）11月28日生まれ、愛媛県八幡浜市出身の70歳。三瓶高―拓大。83年に社会人の阿部企業で監督に就任、86年に都市対抗初出場、日本選手権で準優勝。90年から明徳義塾の監督に就任、02年夏の甲子園で優勝。監督として甲子園通算39回出場（春17回、夏22回）は歴代1位。甲子園55勝は歴代4位。23年には日本代表監督としてU―18W杯優勝を果たした。