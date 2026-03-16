「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）

絶好調コンビが今週も重賞舞台で躍動した。ゴール前の大激戦を先頭で駆け抜けたのは８番人気のアウダーシア。道中は大胆不敵に後方で機をうかがい、直線は満を持して大外へ。メンバー最速の末脚でグングン加速すると、前団のライバルを豪快にのみ込んだ。

前走で未勝利を勝ち上がったばかりだが、さすがは素質あふれる良血馬。０２年にタニノギムレットが記録したレースレコードを０秒９も塗り替えて重賞初制覇を飾った。「持ち味の長くいい脚を存分に使わせたかった。前が止まらない馬場だったので、それを意識して３角から早めに上がっていこうと思った」と振り返った津村。全てが読み通りに運んだ。

今年に入ってから絶好調の鞍上。中山金杯（カラマティアノス）、フェアリーＳ（ブラックチャリス）、共同通信杯（リアライズシリウス）に続き重賞は早くも４勝目。「乗せてもらっている馬が頑張ってくれていることに尽きます」と謙遜するが、自然体の騎乗で全体が見えている感じ。いい流れが来ている。

手塚久師×津村のタッグは共同通信杯をリアライズシリウスで制し、前日の桜花賞ＴＲ・アネモネＳもディアダイヤモンドでＶ。「運がいいですね。あと、津村君のおかげですよ」と笑顔の指揮官なら、鞍上も「調教を手伝ってオープン馬に乗せてもらい、僕自身の勉強になっていて、それが実になっています」と、今は２人の歯車が完全にかみ合っているようだ。

この勝利で皐月賞（４月１９日・中山）の優先出走権を獲得。「いったん放牧に出します」と馬の状態を見極めてからの決断となるが、新たに誕生したスター候補生は本番でも目が離せない存在になった。