俳優の香取慎吾（49）が、14日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。変装せずに外出する理由を明かした。

先週に引き続き、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）がゲスト出演した。真っ赤な服で目立つカズレーザーに対し、香取は「目立たないの？普通にいるんでしょ？変装は？」と立て続けに質問。変装は「しない」というカズレーザーは「したとて、じゃないですか。“あぁ、いるな”ぐらいの感じで」と周囲の目は気にならないと語った。

一方の香取も変装はしないという。反対に聞かれた香取は「僕が思うにね。変装しないでいると“知り合いになる”わけ。だけど変装すると“知り合いになれない”から、こっそり写真撮りたくなると思う」とファン心理を持論で語った。

変装をしない香取は、街中で目が合っても軽く手を振るだけだという。「その瞬間に知ってしまうワケ。そうすると、その慎吾ちゃんをこっそり撮って何かにあげようってことができなくなる」と心理を語ると、カズレーザーは「あ〜なるほど」と理論に納得した。

ただ、カズレーザーは続けて「この前、歩いていたら声を掛けてもらって、写真撮って。“めっちゃ優しいですね”と言ってくれた人が、SNSに写真あげていて、“アイツ、あの格好で歩いていたぜ。ウケる”みたいな感じでした」と真逆のパターンを回想し、苦笑いを浮かべた。

これには香取が「ごめん」と謝り、カズレーザーは「そういうのは、何をやってもやるやつなんですよね」と笑っていた。