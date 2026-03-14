【TGC】ゆうちゃみ、平成×令和ミックスのキティちゃんコーデで会場盛り上げる
モデルのゆうちゃみが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。キティちゃんコーデを披露した。
【全身ショット】さすがのスタイル！キティちゃんコーデで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみは、平成×令和ミックスのクールギャルスタイルで「yutori STAGE」に登場。キティちゃんのガラケーを片手に、キティちゃんめがねで姿を現した。ピンクのインナーとネクタイ、そして黒の短い丈のパーカー、腰にはピンクのファーの尻尾をぶら下げ、平成を感じさせるコーデで会場を盛り上げた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】さすがのスタイル！キティちゃんコーデで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみは、平成×令和ミックスのクールギャルスタイルで「yutori STAGE」に登場。キティちゃんのガラケーを片手に、キティちゃんめがねで姿を現した。ピンクのインナーとネクタイ、そして黒の短い丈のパーカー、腰にはピンクのファーの尻尾をぶら下げ、平成を感じさせるコーデで会場を盛り上げた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。