Image:Amazon オレンジ、良いよこれ。iPhoneを使っているけれど、どんな充電器を使えばいいのかわからない。だって見た目でわからないんだものッ！言われてみればそのとおりで、充電の状況は目に見えないのが当然でした。が、そんな常識をブレイクしてくれたのが「Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)｣です。USBケーブルでiPhoneを繋ぐと、繋いだ機種を検知。機種に応じた最適なW数